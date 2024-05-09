Çin devi fena zorluyor! Tesla’nın otomobil satışlarında sert düşüş!

Çin fabrikasında hız kesmeden üretime devam eden Tesla‘nın satış rakamları açıklandı. Çin Binek Araç Birliği tarafından yaplan açıklamaya göre ABD’li Tesla’nın Çin’de ürettiği araçların satış rakamlarında düşüş var. Hem de azımsanmayacak oranda.

Çin üretimi Tesla satışlarında yüzde 18 düşüş var!

Çin’deki üretim tesisinde otomobil üretimi yapan Elon Musk, buradan dünyaya Model 3 ve Model Y araçlarının satışını gerçekleştiriyor. Ancak Çin Binek Araç Birliği’nin yaptığı açıklamalara göre son dönemde ortaya çıkan rakamları Tesla‘nın geriye gittiğini gösteriyor. Markanın Çinli rakibi BYD ise satışlarını sürekli artırıyor.

Nisan 2024’te Çin’deki fabrikasında toplam 62 bin 167 otomobil satışı yapan Tesla, geçen yıl Nisan ayına göre yüzde 18 oranında daha az araç sattı. Mart 2023’e göre ise yüzde 30,2 oranında düşüş gösteren satış rakamları, popüler markanın eskisi kadar ilgi görmediğini gösteriyor.

Çin’deki ezeli rakibi BYD’ye baktığımızda ise durum tam tersi. Nisan 2023’e göre satışlarını yüzde 49 oranında artıran BYD, geçtiğimiz ay toplam 312 bin 48 araç satışı yaptı. BYD’nin Mart ve Nisan ayı satışları arasındaki fark ise yüzde 3,5 oranında.

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Geçen ay maliyetleri düşürmek için iş gücünde azaltmaya giden Tesla, Çin markalarına ayak uydurmak için elektrikli otomobil fiyatlarını düşürmeye çalışıyor. Son dört yılda ilk kez satışlarda düşüş gören şirket, böyle giderse BYD gibi Çinli otomobil üreticilerinin epey gerisinde kalacak. Bakalım Tesla satış rakamlarını artırmak için ne gibi önlemler alacak?

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