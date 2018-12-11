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Çin çok sayıda Apple modelinin satışını yasakladı

- Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm, Çin'de mahkeme kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını duyurdu

11 Aralık 2018 Salı 01:45
Çin çok sayıda Apple modelinin satışını yasakladı

LONDRA (AA) - Patent ihlali gerekçesiyle Apple'ın birçok modelinin Çin'de satışının yasaklandığı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığı bildirildi.

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin yasak kapsamında olduğu belirtildi.

Şirketin açıklamasında dava konusu olan iPhone modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu öne sürüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Qualcomm'ın Başkan Yardımcısı Don Rosenberg, "Müşterilerimizle olan ilişkimize büyük değer veriyoruz ve nadiren mahkemelerin hizmetine başvuruyoruz. Fakat aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin kalıcı inancımız var. Apple bize tazminat vermeden fikri mülkiyetimizden yararlanmaya devam ediyor." dedi.

Apple'dan yapılan açıklamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabası yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimidir. Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müşterilerimiz için mevcut bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Apple açıklamasında davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalışan ürünleri kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam dışı olduğunu ileri sürdü.

Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng'in ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

Kanada Adalet Bakanlığından yapılan açıklamda, Meng’in ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlandığı belirtilmişti.

Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle gözaltına alınan teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver’da uçak değiştirirken gözaltına alınan Mıng’a yönelik yasal sürecin siyasetten bağımsız işlediğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 01:45
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  2. dava
  3. Huawei
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