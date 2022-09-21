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Dünya Çin, çevre gözlem uydusu "Yünhay-1"i fırlattı
Dünya

Çin, çevre gözlem uydusu "Yünhay-1"i fırlattı

Çin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-1" uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 07:43:00 -
Çin, çevre gözlem uydusu "Yünhay-1"i fırlattı

Xinhua ajansının haberine göre, "Yunhay-1 03" uydusu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, bilimsel araştırmalar ve afet önleme çalışmaları için kullanılacak.

Yunhay-1 uydularının ilki Kasım 2016'da, ikincisi ise Eylül 2019'da yörüngeye yollanmıştı.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 438'inci başarılı görev oldu.

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