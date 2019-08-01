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Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:- "Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Çinli şirketlerin Avrupa ve Orta Doğu pazarına ulaşabileceği bir ülke. Çin'in ülkemizdeki yatırım miktarını yeterli bulmuyoruz ve şirketleri yatırım yapmaya davet ediyoruz"

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:42
Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Çinli şirketlerin Avrupa ve Orta Doğu pazarına ulaşabileceği bir ülke olduğunu belirterek, "Çin'in ülkemizdeki yatırım miktarını yeterli bulmuyoruz ve şirketleri yatırım yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua'nın kendisini ziyaret ettiğini ve görüşmede iki ülke ilişkilerinin ekonomik, ticari ve turizm boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.

Çin'in Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkelerin başında yer aldığına işaret eden Baran, "Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Çinli şirketlerin Avrupa ve Orta Doğu pazarına ulaşabileceği bir ülke. Çin'in ülkemizdeki yatırım miktarını yeterli bulmuyoruz ve Çinli şirketleri yatırım yapmaya davet ediyoruz. Çin ile dış ticaretimizde verdiğimiz açığı kapatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, geçen yıl 156 milyon Çinlinin turist olarak seyahat ettiğine ve bunlardan çok azının Türkiye'ye geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çin'den gelen turist sayısının artmasını istiyoruz. Almanya hava yollarının 10 ayrı destinasyona uçtuğu Çin'de, Türk Hava Yolları'na 3 noktaya izin verilmesi bizi üzüyor. Ankara'dan Çin'e doğrudan uçuş seferleri konulması konusunda da çalışma yapmak istiyoruz. Öte yandan iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha yukarılara taşımak ve diyalogları artırmak için Çin ile Türkiye arasındaki vize işlemlerinin kolaylaştırılması gerekiyor."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:42
  1. ATO
  2. Gürsel Baran
  3. Liu Yuhua

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