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Aktüel Çin, bazı ABD ürünlerine gümrük vergisi muafiyetini bir yıl daha uzatıyor
Aktüel

Çin, bazı ABD ürünlerine gümrük vergisi muafiyetini bir yıl daha uzatıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:39:43 -
Çin, bazı ABD ürünlerine gümrük vergisi muafiyetini bir yıl daha uzatıyor

ANKARA (AA) - Çin, bazı ABD ürünlerinin gümrük vergisi muafiyetini bir yıl daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, 16 Eylül 2021'e kadar ABD'den ithal edilen endüstriyel yağlar ve balık yemi dahil 16 ürüne ek tarife uygulanmayacağını açıkladı.

ABD'nin ağustos ayında Çin malları üzerinde 2021'e kadar sürecek gümrük vergisi muafiyetini genişletmesinin ardından Pekin yönetimi de bu adıma 16 ABD ürünündeki vergi muafiyetinin bir yıl daha uzatılmasıyla karşılık verdi.

Çin hükümeti söz konusu ürünlere Eylül 2019'da da muafiyet getirmişti.

İki ülke arasındaki ticaret savaşı son yıllarda ABD'nin Çin’den yapılan ithalattaki gümrük vergilerini artırması ve Çin'in buna karşılık vermesiyle tırmanmıştı.

Mayıs ayı başlarında ABD’nin tarife muafiyetleri listesini yayınlamasından birkaç gün sonra da Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünleri cezai tarifelerin dışında tutmaya karar vermişti.

Tarafların son dönemlerdeki bu adımları iki ekonomik dev arasında süren ticaret anlaşmazlığında karşılıklı tavizler olarak görülüyor.

- ABD ve Çin ticaret anlaşması

Çin Ticaret Bakanlığı, bu yılın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamıştı.

Çin Devlet Konseyi de şubat ayı başında, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki ülke arasında varılan birinci faz ticaret anlaşması gereği vergi indirimi yapılacağını açıklamıştı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

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