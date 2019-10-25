Çin basını ABD’nin Rusya’ya saldırısını önleyen faktörü yazdı

Washington’ın, Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve savunma bütçesindeki çok büyük kısıtlamalara rağmen Rusya’dan çekinmeye devam ettiğini ve Rus stratejik nükleer gücünün hala Amerikalıları her an savunmaya hazır durumda olmaya zorladığına vurgu yapan gazete, "Modern dünyada, eğer bir ülke stratejik nükleer güce sahipse, süper güç olarak kabul edilir ve bu nedenle ‘barışın sırrı’ olarak da adlandırılır" ifadelerini kullandı.

1991 yılında eski SSCB’nin nükleer gücünün yüzde 70’ini alan Rusya’nın her zaman kara, deniz ve hava araçlarıyla nükleer saldırı yapma gücüne sahip olduğunu anımsatan gazete, “Rusya, dünyada ABD dışında bu güce sahip tek ülkedir. Rusya’nın ‘nükleer üçlüsü’ndeki ana rolü, Soğuk Savaş’tan bu yana sürekli hazır durumda olan kara füzeleri oynuyor” diye yazdı.

Gazeteye göre, Washington’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilme kararı, Rusya’yı güçlü bir stratejik baskı altında bıraktı. Ancak Grom-2019 tatbikatıyla Moskova, önümüzdeki yıllarda güvenliğini stratejik nükleer kuvvetlerle güvence altına alacağını bütün dünyaya açıkca ilan etti.

Sovyetler Birliği ile ABD arasındakine benzer bir silahlanma yarışının olmayacağını belirten gazete, “Rus ordusu güçlü yanlarını daha da geliştirebilir, özellikle de stratejik nükleer gücünü artırarak misillemeyi güvence altına alabilir. Böylece, ABD önümüzdeki yıllarda Rusya tarafına bakmaya dahi cesaret edemeyecek” ifadelerine yer verdi.

Washington, bu yılın başlarında Rusya’yı INF Anlaşması’nı ihlal etmekle suçlayarak anlaşmadan tek taraflı çekilme kararı almıştı. Moskova, suçlamaları redederek aynı şekilde cevap vermişti. Sonuç olarak 2 Ağustos’ta anlaşma sona ermişti.

15-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Grom-2019 tatbikattına yaklaşık 12 bin asker, 213 stratejik fırlatma aracı, beşi stratejik bombardıman uçağı dâhil 105 hava aracı, 15 savaş gemisi, 5 denizaltı, 310 savaş ve özel araç katılmıştı.