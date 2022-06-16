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Dünya Çin, Ay'da toplanan kayalarda su olduğunu doğruladı
Dünya

Çin, Ay'da toplanan kayalarda su olduğunu doğruladı

Çinli bilim insanları, Chang'e-5 aracı tarafından Ay'da toplanan kayalarda H2O bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 09:54:00 -
Çin, Ay'da toplanan kayalarda su olduğunu doğruladı

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Chang'e-4 uzay aracını indiren Çin, daha sonra ise Chang'e-5 aracını da fırlatmış ve Ay yüzeyinden örnek toplamayı başarmıştı.

Çin'in "Chang'e 5" keşif aracı, Ay'dan topladığı toprak ve taş örneklerini iki yıl önce paraşütle Dünya'ya bırakmış ve yolculuğuna devam etmişti.

Kayalarda su izleri var

Çinli bilim insanlarının açıklamasına göre, Chang'e 5'in Ay'a iniş aracı tarafından toplanan kayalarda su bulunabileceğine dair belirtiler, Dünya üzerinde yapılan testlerle doğrulandı.

Teleskop ve uydu gözlemleri, bilim insanlarını uzun süredir Ay'da suyun kayalarda hidroksil veya H20 olarak var olduğundan şüphelenmeye yöneltti.

Bilim insanları, gelecekte Dünya'nın uydusuna yerleşmek isteyen astronotların kendileri için su ve saf oksijeni çevreden üretebileceğini umuyor.

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