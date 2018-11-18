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Çin, Amerika tahvillerini 14 milyar dolar düştü

Amerika Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı veriler, Amerikan hazine tahvillerinin en büyük alıcısı olan Çin’in bu yöndeki yatırımlarını azaltmaya devam ettiğini ortaya çıkardı

18 Kasım 2018 Pazar 11:10
Çin, Amerika tahvillerini 14 milyar dolar düştü

ABD Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı veriler, Amerikan hazine tahvillerinin en büyük alıcısı olan Çin’in bu yöndeki yatırımlarını azaltmaya devam ettiğini ve eylül sonu itibarıyla 13.7 milyar dolar daha azalttığını ortaya koydu.

Bakanlığın verilerine göre Çin, son bir yılda bilançosundaki ABD tahvillerine yatırımlarını toplam 30 milyar dolar kısmış oldu. İkinci sıradaysa elindeki ABD tahvillerini 1.9 milyar Dolar azaltan Japonya var.

Listedeki üçüncülüğünü 2 aydır devam ettiren Brezilya ise bilançosundaki ABD tahvil yatırımlarını 18 milyar arttırdı. Şu anda Brezilya'nın sahip olduğu ABD tahvillerinin tutarı 317 milyar dolar.

Rusya ise bu varlıktaki yatırımlarında uzun süreli bir gerilemenin ardından eylül sonu itibarıyla 419 milyon değerinde tahvil satın aldı ve şimdi 14.41 milyar dolarlık Amerikan tahvilinin sahibi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 11:10
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