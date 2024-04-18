  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den AA Genel Müdürü Karagöz'e teşekkür!

Milli Muharip Uçak Kaan'dan uzun süredir haber gelmiyordu! Sessizlik bozuldu, TUSAŞ'tan açıklama geldi

İsrail'in füzeleri engelleyen Demir Kubbe sistemi görüntülendi!

İranlı yetkililer, Erdoğan'ın ekibiyle birlikte namaza durmadı! Sonrasında Türk yetkililer öyle bir şey yaptı ki...

Sezgin Tanrıkulu'ndan Kobani mesajı! Terör sevicilere sahip çıkıp iktidarı hedef aldı

CHP'li belediyelerde liyakat şov başladı! Onursal Adıgüzel eşini Çekmeköy'e başkan yardımcısı yaptı

Olmayacak olay başlarına geldi! Dünyaca ünlü enerji devi Türkiye'den çekildi

Ertuğrul Özkök'ün yazısı canlı yayının karıştırdı!

BM'den Gazze çağrısı: Çok büyük değişiklik gerek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze üzerinden hedef alanlara sert tepki! 'Aymazlıktır, ahmaklıktır'
Gündem Çin, Almanya Başbakanı ile resmen dalga geçti! Bakın karşılamaya kim geldi
Gündem

Çin, Almanya Başbakanı ile resmen dalga geçti! Bakın karşılamaya kim geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-18 08:08:00 -

Almanya Başbakanı Scholz, en uzun yurt dışı ziyaretini bir grup şirket temsilcisiyle birlikte Çin’e yaptı. Görüşmeye dair en büyük detay ise Çin'in, Scholz'u karşılamak için bir belediye başkan yardımcısı görevlendirmesi oldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 13 Nisan’da başladığı Çin ziyaretini bugün tamamladı. Ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak "Dünyayı birlikte daha güvenli ve istikrarlı bir yer yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Schozl'un bu kente gelmesinin amacı ise Çin’in Alman tekeller için yakın gelecekte önemi devam edecek olması. Scholz’un ilk durağı olan Chongqing’deki Alman Bosch şirketinin yeni bir araştırma ve geliştirme merkezinde hidrojenle çalışan kamyonlar üretilmesi Alman lideri buraya çekti.

Ancak görüşmeye dair en önemli detay ise Scholz'un havaalanındaki karşılanması oldu. Yaşanan küresel sorunların aşılabilmesi için büyük güçler arasındaki iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Çin Devlet Başkanı'nın söylemlerinin aksine Almanya Başbakanı Scholz'un karşılanması bir skandala sahne oldu. Çin Almanya Başbakanı’nı bir belediye başkan yardımcısına karşılattı.

Almanya’dan eski bakan için sözler: Filistin yanlısı tutumu nedeniyle yasak!
Almanya’dan eski bakan için sözler: Filistin yanlısı tutumu nedeniyle yasak!

Dünya

Almanya’dan eski bakan için sözler: Filistin yanlısı tutumu nedeniyle yasak!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Leverkusen, Almanya'da tarihe geçti
Leverkusen, Almanya'da tarihe geçti

Spor

Leverkusen, Almanya'da tarihe geçti

Milei: Arjantin, Almanya'ya benzeyebilirdi
Milei: Arjantin, Almanya'ya benzeyebilirdi

Dünya

Milei: Arjantin, Almanya'ya benzeyebilirdi

Almanya'da Türk siyasetçiye görülmemiş İran baskısı! Önce sildirdiler, şimdi ise o kadar ileriye gittiler ki...
Almanya'da Türk siyasetçiye görülmemiş İran baskısı! Önce sildirdiler, şimdi ise o kadar ileriye gittiler ki...

Gündem

Almanya'da Türk siyasetçiye görülmemiş İran baskısı! Önce sildirdiler, şimdi ise o kadar ileriye gittiler ki...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23