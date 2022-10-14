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Siyaset "Cin Ali"ye bak sen! Hadi oradan Bebecan
Siyaset

"Cin Ali"ye bak sen! Hadi oradan Bebecan

Sosyal medya üzerinden yalan bilgi üretmenin ve yaymanın önüne geçecek 'Dezenformasyon Yasası'na bir tepki de her fırsatta dezenformasyona başvuran Ali Babacan'dan geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, TBMM'den geçen yasaya ilişkin, "Erdoğan, bugün muhaliflere vurmak için kullandığınız bu sopayı, biz kıracağız" diyerek yine beylik laflar kullanmaktan çekinmedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 14:50:00 -
"Cin Ali"ye bak sen! Hadi oradan Bebecan

Sosyal medya üzerinden yalan bilgi üretmenin ve yaymanın önüne geçecek 'Dezenformasyon Yasası'na bir tepki de her fırsatta dezenformasyona başvuran Ali Babacan'dan geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, TBMM'den geçen yasaya ilişkin, "Erdoğan, bugün muhaliflere vurmak için kullandığınız bu sopayı, biz kıracağız" diyerek yine beylik laflar kullanmaktan çekinmedi.

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Sansür Yasası için poz verenler, bu vebali sonsuza dek taşıyacak. Erdoğan, bugün muhaliflere vurmak için kullandığınız bu sopayı, biz kıracağız. 2023 seçimleriyle birlikte tüm baskı araçlarınız kalkacak, lakin utancınız baki kalacak." herzelerini yumurtladı. 

 

 

 

 

 

 

 

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