'Cin Ali'ye bak sen! Babacan şimdiden yanlamaya başladı
ABD'nin göz bebeği siyasetçilerden Ali Babacan'a dikkat çekici bir ziyaret gerçekleşti. İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in son durağı DEVA Partisi oldu.
ABD'nin göz bebeği siyasetçilerden Ali Babacan'a dikkat çekici bir ziyaret gerçekleşti. İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in son durağı DEVA Partisi oldu. DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından Flake'in ziyaretini duyurdu.
Babacan, paylaşımında "Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Sayın Jeffrey Lane Flake bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Jeffrey Lane Flake’e ziyareti için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.