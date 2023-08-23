Araç sahipleri Türkiye'de motosiklet satışları artış gösterdi, otomobili resmen solladı: Yol sorunu bitiyor

Türkiye’de son bir yılda motosiklet satışları, otomobil satışlarını solladı. TÜİK verilerine göre, Temmuz 2023’te trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 101.559’a ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre neredeyse 3 kat artış anlamına geliyor. Peki bu eğilimin arkasında ne gibi sebepler var? Motosiklet kullanıcıları ve bayileri, bu sorunun cevabını bizimle paylaştı.

Motosiklet Fiyatları Otomobile Göre Daha Uygun

Motosiklet kullanıcılarından biri olan Ahmet Yılmaz, ilk başta araba almayı düşündüğünü ancak fiyatların çok yüksek olması nedeniyle motosiklete yöneldiğini söyledi. “Ben geçen yıl almayı düşündüğümde 40 bin liraya çok çok daha iyi bir araç alabiliyorduk. Malum araç fiyatları çok yükseldi. Şimdi milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor” dedi.

Motosiklet bayisi Mehmet Özcan da, motosiklet fiyatlarının otomobile göre daha uygun olduğunu belirtti. “Motosiklette fiyat aralığı çok geniş. 30 bin liradan başlıyor motosikletler. İhtiyaca ve özelliklerine göre fiyat artıyor. Ama kredi kartına taksitle bile motosiklet almak mümkün” diye konuştu.

Motosiklet Kullanımında Kolaylık ve Tasarruf Sağlıyor

Motosiklet kullanıcılarından bir diğeri olan Ayşe Demir ise, motosikletin hem trafikte hem de akaryakıtta tasarruf sağladığını ifade etti. “İstanbul’da ulaşım kolaylığı diyelim ya, trafikten kurtulmanın güzel bir yöntemi motosiklet. Benzinlikten de kurtulmanın yöntemi. Bir deposunu dolduruyorsun, 15 gün gezebiliyorsun” dedi.

Motosiklet bayisi Ali Kaya da, motosiklet kullanımının avantajlarını sıraladı. “Motosiklette kredine kartına taksit imkanı var. Trafik sigortası gerektirmiyor veya bazı modelleri otomobil ehliyeti ile de kullanılabiliyor oluşuyla çok kişinin rahatlıkla ulaşabileceği seviyede. Motor satın almaya karar verdiğinizde maksimum 1 saat içerisinde binip yolunuza çıkabilirsiniz” dedi.

Motosiklet Satışları Önümüzdeki Yıl da Artacak

Motosiklet kullanıcıları ve bayileri, bu eğilimin önümüzdeki yıl da devam edeceği görüşünde birleşti. Motosiklet kullanıcısı Murat Çelik, “Bence önümüzdeki yaz çok çok daha fazla olacak artacak. Yani mecburuz. Tabii şu anda benzin 38 liranın üzerinde. İnsanlar kısa mesafelerde motora binmeyi tercih ediyorlar. Çünkü daha az yakıyor” dedi.

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Motosiklet bayisi Hasan Karaca da, motosiklet satışlarının artmasının sebeplerinden birinin de artan akaryakıt, sigorta, kasko ve bakım maliyetleri olduğunu söyledi. “Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerdeki trafik sorunu da motosikletin tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden. Tüketicinin tercihini motosikletten yana kullanmasına neden oluyor” dedi.

Motosiklet satışları, otomobil satışlarını geride bıraktı. Bu eğilimin nedenleri neler? Motosiklet kullanıcıları ve bayileri anlatıyor. Bu motosikletleri her geçen gün yollarımızda daha çok göreceğiz.