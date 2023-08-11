Çin açıkladı: yaptıkları gizli bilgileri ifşa ederek askeri çalışanları CIA bağlantılı dedi! İddiası ülkeyi karıştırdı

Çin'in sivil casusluk teşkilatı, bir Çin vatandaşını CIA'e hassas askeri bilgiler sağladığı iddiasıyla ifşa etti; bu, Washington ile Pekin arasında kamuoyuna yansıyan casusluk suçlamalarının sonuncusu oldu.

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada soyadı Zeng olarak açıklanan şüphelinin kimliği açıklanmayan bir Çin askeri sanayi grubunda önemli gizli bilgilere erişim sağlayan bir görevde çalıştığını söyledi.

ASKERİ ŞİRKET ÇALIŞANI CIA BAĞLANTILI

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, 52 yaşındaki Zeng'in işvereni tarafından İtalya'daki çalışmalarını ilerletmek üzere gönderildiğini söyledi. Açıklamaya göre, orada bulunduğu sırada bir ABD elçilik yetkilisi kendisine yaklaştı ve akşam yemeği partileri, geziler ve opera izleme gibi faaliyetler yoluyla yavaş yavaş "yakın bir ilişki" geliştirdi.

Bakanlık, ilişkileri derinleştikçe ABD'li yetkilinin kendisinin bir CIA görevlisi olduğunu açıkladığını iddia etti. Açıklamada, Zeng'e Çin ordusu hakkında hassas bilgiler karşılığında "büyük miktarda" para ve ailesi için ABD'ye göç teklif edildiği iddia edildi.

Zeng'in ABD ile bir casusluk anlaşması imzaladığı ve eğitimin yanı sıra değerlendirme de aldığı belirtildi.

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Açıklamaya göre Zeng eğitimini tamamladıktan sonra Çin'e döndü ve iddiaya göre "büyük miktarda temel istihbarat" sağlamak için CIA personeliyle birçok kez bir araya geldi.

Bakanlık, bir soruşturmada casusluk faaliyetlerine ilişkin kanıtlar elde ettikten sonra Zeng'e karşı "zorunlu önlemler" aldığını söyledi. Davanın incelenmesi ve iddianame hazırlanması için savcılara teslim edildiği de eklendi.

AÇIKLAMA WECHAT'DAN YAPILDI

Çin'in CIA casusu olduğu iddia edilen kişiyle ilgili açıklaması, Kaliforniya'da iki ABD Donanması denizcisinin ABD ordusuna ait hassas bilgileri Çinli istihbarat görevlilerine verdikleri iddiasıyla tutuklanmalarından bir hafta sonra geldi.

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı hem Çin içinde hem de denizaşırı ülkelerde istihbarat ve karşı istihbaratı denetleyen sivil bir kurum. Görev alanı birleşik bir CIA ve FBI'a benzetilmeyi teşvik etmiştir, ancak faaliyetleri hakkında halka açık bir web sitesi bile olmayan çalışmaları hakkında çok daha gizlidir.

Ancak son zamanlarda bakanlık daha yüksek bir profil çizmeye başladı. Bakanlık 1 Ağustos'ta Çin'in süper uygulaması Wechat'te herkese açık bir hesap açarak "toplumun tüm üyelerini" casuslukla mücadeleye katılmaya çağırdı ve bilgi sağlayanlar için ödül ve koruma teklif etti.

aydınlık haberine göre: Zeng'in davasıyla ilgili Cuma günkü açıklama da bakanlığın Wechat hesabından yayınlandı.

ÇİN ORDUSUNUN AYRI BİR İSTİHBARAT TEŞKİLATI DAHA VAR

Çin'in Komünist Parti yöneticileri uzun süredir "dış güçlerin" ülkenin yükselişini baltalamaya çalıştığı söylemini öne çıkarırken, Çin'in son bir nesildir en iddialı lideri olan Xi Jinping devlet güvenliğini en önemli önceliği haline getirdi.

Geçtiğimiz ay Çin, zaten kapsamlı olan casuslukla mücadele yasasının, casusluk tanımını daha da genişleten revize edilmiş bir versiyonunu tanıttı.

The New York Times'a göre, Çin hükümetinin iki yıl içinde bir düzineden fazla kaynağını etkisiz hale getirdiği ya da hapsettiği 2010 yılından itibaren Çin'deki CIA operasyonları şaşırtıcı bir gerileme yaşadı.

2021 yılında CNN, teşkilatın Çin ve Rusya gibi düşmanlara daha yakından odaklanmak için geniş bir geçişin parçası olarak casus ağını eğitme ve yönetme şeklini elden geçirdiğini bildirdi.