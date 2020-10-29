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Aktüel Çin, ABD'yi "kaçakları takip etme çabalarını karalamakla" suçladı
Aktüel

Çin, ABD'yi "kaçakları takip etme çabalarını karalamakla" suçladı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:32:50 -
Çin, ABD'yi "kaçakları takip etme çabalarını karalamakla" suçladı

PEKİN (AA) - Çin, ABD Adalet Bakanlığının 8 kişinin Pekin yönetimi için ajanlık yaptığı iddiasının ardından, bu ülkeyi "kaçakları takip etme çabalarını karalamakla" suçladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, yaptığı açıklamada, Çin'in "uluslararası suçlarla mücadele etmek, kaçakları ve çalınan malları uluslararası çapta takip etmek için haklı bir sebeple" girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Wang, ABD'nin 8 kişiyi Pekin yönetimi için ajanlık yapmakla suçlamasını eleştirerek, "ABD, uluslararası sorumluluklarını üstlenmeli ve suçlular için bir sığınak olmaktan kaçınmalıdır." dedi.

Çin'in ABD yasalarını ihlal etmediğini, şüphelilerin meşru hak ve menfaatlerini koruduğunu savunan Wang, "ABD, gizli gerekçelerle temel gerçekleri görmezden geldi ve Çin'in çabalarını karaladı." ifadelerini kullandı.

- ABD'de 8 kişi, Çin için ajanlık yapmakla suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, 8 kişinin Çin için ajanlık yapmakla suçlandığı, bunlardan 5'inin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Çin adına ajanlık yaptığı belirtilen kişilerin ABD'de yaşayan Çinlileri ülkelerine dönmesi için Pekin yönetimi adına korkuttukları, tehdit ve taciz ettikleri, gözetleyerek yıldırmaya çalıştıkları kaydedilmişti.

Çin'in söz konusu girişimlerinin ABD yönetimine bilgi verilmeden yapıldığına işaret edilen açıklamada, bunun Amerikan yasalarının ihlali olduğu bildirildi.

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