  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vicdansızlar! Kordonu bile kesilmemiş yeni doğan bebeği soğukta ölüme terk ettiler

Türkiye’nin talebini İsveç red etti İsveç’in NATO hayali bitti

Uğur Kutay hakkında suç duyurusu! "Sükunetimizi koruyoruz ama..."

Soruşturma tamamlandı! Sağlık Bakanlığı'ndan sahte doktor açıklaması

Abdullah Ağar'dan 'uzay' çıkışı: Türkiye'nin buna engel olması lazım

AK Partili vekilden asgari ücret için heyecanlandıran rakam! 'Cumhurbaşkanımız bunu diyebilir'

CHP-HDP kardeşliği tam gaz! CHP Polise hakaret eden PKK’lı teröriste sahip çıktı!

Bu soruyu doğru cevaplayamayacaksınız... Türkiye'de oturanların içinde, en çok hangi dış ülkede doğan var?

Bakan Mustafa Varank: Avrupa'nın bir numarası olmaya az kaldı

Ele geçirilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor
Dünya Çin ABD’yi adeta yazılı sınava soktu!
Dünya

Çin ABD’yi adeta yazılı sınava soktu!

Çin Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 15. ABD Ticaret Politikası Değerlendirme oturumu hakkında bilgi verdi. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ticaret politikalarının değerlendirilmesinin, müzakere edilmesi ve anlaşmazlıkların çözülmesi ile beraber DTÖ’nün üç temel görevini oluşturduğu hatırlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 20:51:00 - 2022-12-19 21:02:23
Çin ABD’yi adeta yazılı sınava soktu!

Yeni Akit  Ankara

Çin Temsilcisi, DTÖ kuralları temelinde Çin’in iki kez ABD’ye 312 yazılı soru ilettiğini söyledi. Dört yıllık bir aradan sonra DTÖ üyesi ülkelerin, ABD’nin ticaret politikalarını değerlendirdiğine işaret ederek, oturumda Çin dâhil olmak üzere 65 üye ülkenin söz aldığını kaydetti.

Yetkili, Çin’in DTÖ’deki temsilcisi Li Chenggang’ın yanı sıra AB, Güney Kore, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye temsilcilerinin de ABD’nin ticaret politikasının çok taraflı ticaret sistemine etkilerine değindiğini belirtti.

Çin temsilcisi, oturumda ABD’nin ayrımcı sübvansiyon tedbirleri alması, 1974 yılı Ticaret Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca yüksek gümrük vergileri getirmesi ve keyfi olarak ihracat kısıtlamaları uygulaması gibi tek taraflı ve koruyucu girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23