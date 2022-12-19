Çin ABD’yi adeta yazılı sınava soktu!

Yeni Akit Ankara

Çin Temsilcisi, DTÖ kuralları temelinde Çin’in iki kez ABD’ye 312 yazılı soru ilettiğini söyledi. Dört yıllık bir aradan sonra DTÖ üyesi ülkelerin, ABD’nin ticaret politikalarını değerlendirdiğine işaret ederek, oturumda Çin dâhil olmak üzere 65 üye ülkenin söz aldığını kaydetti.

Yetkili, Çin’in DTÖ’deki temsilcisi Li Chenggang’ın yanı sıra AB, Güney Kore, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye temsilcilerinin de ABD’nin ticaret politikasının çok taraflı ticaret sistemine etkilerine değindiğini belirtti.

Çin temsilcisi, oturumda ABD’nin ayrımcı sübvansiyon tedbirleri alması, 1974 yılı Ticaret Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca yüksek gümrük vergileri getirmesi ve keyfi olarak ihracat kısıtlamaları uygulaması gibi tek taraflı ve koruyucu girişimlerde bulunduğunu belirtti.