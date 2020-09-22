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Dünya Çin ABD’ye sert çıktı: Tayvan iç sorunumuz
Dünya

Çin ABD’ye sert çıktı: Tayvan iç sorunumuz

Çin, ABD’nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach’ın, egemenlik ihtilatı yaşadığı Tayvan’ı ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:36:00 -
Çin ABD’ye sert çıktı: Tayvan iç sorunumuz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, düzenlediği olağan basın toplantısında Krach’in ziyarette ve Çin ordusunun Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatla ilgili soruları cevapladı. ABD’nin ihtilaflı adayla müstakilen ilişkiler kurmasının Çin’in toprak bütünlüğüne müdahale olduğu savunan Vang, “Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Tayvan sorunu bütünüyle Çin’in iç sorunudur. Çin’i Tayvan sorunu ile köşeye sıkıştırmaya ve dış destek sağlamaya yönelik her girişim başarısızlığa mahkumdur. Çin, kendi ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ayrılıkçı hareketlere ve dış güçlerin müdahalesine karşı korumaya kararlıdır.” ifadelerini kullandı. ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach, geçen hattaa Tayvan’a üç günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

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