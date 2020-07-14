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Aktüel

Çin, ABD'nin Tayvan’a silah satışı nedeniyle Lockheed Martin şirketine yaptırım uygulayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:16:46 -
Çin, ABD'nin Tayvan’a silah satışı nedeniyle Lockheed Martin şirketine yaptırım uygulayacak

ANKARA (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan'a hava savunma sistemleri satışına yönelik onayı sonrası Lockheed Martin şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Tayvan’a Patriot hava savunma sistemiyle ilgili silah satışında ana yüklenici firma Lockheed Martin’e yaptırım uygulamaya ve gerekli tedbirleri almaya karar verdiklerini duyurdu.

Cao, "ABD’yi ikili ilişkiler ve Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarına daha fazla zarar vermemesi için Tek Çin ilkesine bağlı kalmaya ve Tayvan’a silah satışını durdurmaya çağırıyoruz.” dedi.

ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansından 10 Temmuz’da yapılan açıklamada, Tavyan'a Patriot hava savunma sistemlerinin tamir ve yenilenmesi için 620 milyon dolarlık satışa onay verildiği bildirilmişti.

- Tayvan'ın statüsü 

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

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