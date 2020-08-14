Çin, ABD'nin Konfüçyüs Enstitüsünü "yabancı misyon" olarak tanımlamasından memnun değil

ANKARA (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini "yabancı misyon" olarak tanımlamasından hoşnutsuzluk duyduklarını ve buna kararlılıkla karşı çıktıklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin söz konusu hamlesini değerlendirdi.

Bu ülkenin normal şekilde işleyen Çin-ABD iş birliği projelerini şeytanileştirdiğini ve karaladığını savunan Cao, "Bu durumdan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve kararlılıkla karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı ABD'lilerin, ideolojik ön yargı ve kişisel çıkarlarından dolayı Konfüçyüs Enstitüleri dahil ülkedeki Çin-ABD iş birliği projelerinin normal işleyişine açıkça müdahale ettiğini belirten Cao, olaya yönelik cevap verme haklarını saklı tuttuklarını söyledi.

Cao, ayrıca ABD'yi "soğuk savaş zihniyetini terk etmeye, hatasını düzeltmeye, Çin-ABD eğitim-iletişim projelerini siyasileştirmeyi ve ikili iletişim ile iş birliğine zarar vermeyi bırakmaya" çağırdıklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in 40 yıldan uzun süredir ABD toplumuna özgür ve açık erişimi olduğunu, bu durumu ABD'de propaganda ve etki operasyonları için kullandığını belirtmişti.

Pompeo, "Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini Çin'in yabancı misyonu olarak tanımlıyor. Konfüçyüs Enstitüleri, Çin tarafından fonlanmaktadır ve Çin Komünist Partisinin küresel etki ve propaganda aracıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in ABD'de 65'i üniversite kampüslerinde olmak üzere 75 Konfüçyüs Enstitüsü bulunuyor.