  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çin, ABD'nin Konfüçyüs Enstitüsünü "yabancı misyon" olarak tanımlamasından memnun değil

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:59:30 -
Çin, ABD'nin Konfüçyüs Enstitüsünü "yabancı misyon" olarak tanımlamasından memnun değil

ANKARA (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini "yabancı misyon" olarak tanımlamasından hoşnutsuzluk duyduklarını ve buna kararlılıkla karşı çıktıklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin söz konusu hamlesini değerlendirdi.

Bu ülkenin normal şekilde işleyen Çin-ABD iş birliği projelerini şeytanileştirdiğini ve karaladığını savunan Cao, "Bu durumdan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve kararlılıkla karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı ABD'lilerin, ideolojik ön yargı ve kişisel çıkarlarından dolayı Konfüçyüs Enstitüleri dahil ülkedeki Çin-ABD iş birliği projelerinin normal işleyişine açıkça müdahale ettiğini belirten Cao, olaya yönelik cevap verme haklarını saklı tuttuklarını söyledi.

Cao, ayrıca ABD'yi "soğuk savaş zihniyetini terk etmeye, hatasını düzeltmeye, Çin-ABD eğitim-iletişim projelerini siyasileştirmeyi ve ikili iletişim ile iş birliğine zarar vermeyi bırakmaya" çağırdıklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in 40 yıldan uzun süredir ABD toplumuna özgür ve açık erişimi olduğunu, bu durumu ABD'de propaganda ve etki operasyonları için kullandığını belirtmişti.

Pompeo, "Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini Çin'in yabancı misyonu olarak tanımlıyor. Konfüçyüs Enstitüleri, Çin tarafından fonlanmaktadır ve Çin Komünist Partisinin küresel etki ve propaganda aracıdır." ifadelerini kullanmıştı. 

Çin'in ABD'de 65'i üniversite kampüslerinde olmak üzere 75 Konfüçyüs Enstitüsü bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açık..
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı