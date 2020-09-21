Çin ABD'nin Guam'daki üssünü bombaladığı bir video yayınladı

Yayınlanan simülasyon video “Savaş tanrısı H-6K saldırıya geçiyor” başlığı ile servis edildi. Video yayınlandığı saatlerde ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililerin Tayvan’ın başkenti Taipei’de olduğu ve Çin’in bu videoyu bu görüşmeye karşı tavrını sergilemek amacıyla yayınladığı söyleniyor.

Çin Hava Kuvvetleri söz konusu videoyu, “Anavatanın hava güvenliğinin savunucularıyız; Anavatan göklerinin güvenliğini her zaman savunacak güven ve yeteneğe sahibiz.” notuyla paylaştı.

Singapur Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Collin Koh, videonun Çin'in uzun menzilli güç projeksiyonundaki artan becerisini vurgulamayı amaçladığını söyledi.

Ne Çin savunma bakanlığı ne de ABD Hint-Pasifik Komutanlığı video ile ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Aksiyon filmlerini aratmayan simülasyon görüntülerine ABD’den ne yanıt geleceği merak konusu oldu.

Ne olmuştu?

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre Müsteşarı Keith Krach'ın Tayvan hükümeti ile ekonomik ve ticari diyalog için bir araya gelmesinin, Çin-ABD ilişkilerine zarar vereceğini açıklamıştı.

Daha önce birçok kez Tayvan sınırını geçen Çin savaş uçakları sebebiyle iki ülke arasında gerginlik sürüyor.

Çin ve Tayvan arasında neden gerginlik var?

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.