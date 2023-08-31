Çin ABD’nin arka bahçesi Güney Amerika’da yayılmaya devam ediyor!

Çin ile Nikaragua arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri geçen yılın temmuz ayında başladı. Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ekonomik ve Ticari İlişkiler Departmanı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, anlaşmada sınır ötesi hizmet ticareti ve yatırım alanlarının açılmasına yönelik olarak negatif liste yöntemi kullanılacak.

Serbest ticaret anlaşması kapsamında, iki ülkenin toplam ürünlerinin yüzde 95’inden fazlası için gümrük tarifesi sıfır olacak. Bu ürünler arasında, Çin menşeli otomobil, motosiklet, pil, fotovoltaik üniteler, konfeksiyon ve tekstil ürünleri; Nikaragua menşeli dana eti, karides, kahve, kakao ve diğer ürünler yer alacak. Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi için her iki ülkenin de kendi iç süreçlerini tamamlaması gerekiyor.