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Dünya Çin ABD’nin arka bahçesi Güney Amerika’da yayılmaya devam ediyor!
Dünya

Çin ABD’nin arka bahçesi Güney Amerika’da yayılmaya devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 15:02:00 -
Çin ABD’nin arka bahçesi Güney Amerika’da yayılmaya devam ediyor!

Afrika’da büyük bir yayılma gösteren Çin, ABD’nin arka bahçesi olarak gördüğü Güney Amerika’da da ticari ilişkilerini geliştiriyor. Son olarak Çin ile Güney Amerika ülkesi Nikaragua, bugün bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Böylece, Çin 21. serbest ticaret anlaşmasını yaparken, Nikaragua ise Çin’in 28. serbest ticaret ortağı oldu. Ayrıca Nikaragua, (Şili, Peru, Kosta Rika ve Ekvador’dan sonra) Çin’in Latin Amerika’daki beşinci serbest ticaret ortağı oldu.

Çin ile Nikaragua arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri geçen yılın temmuz ayında başladı. Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ekonomik ve Ticari İlişkiler Departmanı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, anlaşmada sınır ötesi hizmet ticareti ve yatırım alanlarının açılmasına yönelik olarak negatif liste yöntemi kullanılacak.

Serbest ticaret anlaşması kapsamında, iki ülkenin toplam ürünlerinin yüzde 95’inden fazlası için gümrük tarifesi sıfır olacak. Bu ürünler arasında, Çin menşeli otomobil, motosiklet, pil, fotovoltaik üniteler, konfeksiyon ve tekstil ürünleri; Nikaragua menşeli dana eti, karides, kahve, kakao ve diğer ürünler yer alacak. Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi için her iki ülkenin de kendi iç süreçlerini tamamlaması gerekiyor.

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