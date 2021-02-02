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Dünya Çin ABD'deki Uygurlara da el uzattı
Dünya

Çin ABD'deki Uygurlara da el uzattı

Çin terörizm suçlamasıyla ABD'deki bazı Uygurların akrabalarını kullanarak şantaj yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:51:00 -
Çin ABD'deki Uygurlara da el uzattı

Münübe Yılmaz

Çin terörizm suçlamasıyla ABD'deki bazı Uygurların akrabalarını kullanarak şantaj yapmaya başladı. ABD'li yetkililer Çin'in Sincan bölgesindeki Müslüman azınlığın yaşadığı zulme dikkat çekmeye çalışan Uygurların akrabalarına şantaj yaparak göz dağı vermeye çalıştığını iddia etti. Bir süre önce Uygur asıllı Amerikalı aktivist Ruşen Abbas'ın kız kardeşi Gülşen Abbas'a Sincan'da terör suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası veren Çin hükümeti, yurtdışındaki Uygur asıllı aktivistleri sindirmek için Çin’deki akrabalarını rehin alıyor. ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (UŞÇİRF) üyelerinden Nuri Türkel "Yurtdışında yaşayan birçok Uygur, kendi güvenlikleri ve hala Uygur bölgesinde bulunan akrabalarının güvenliğinden endişe ve korku duyarak yaşamlarını sürdürüyor" açıklamasında bulunurken, Ruşen Abbas ise ABD'deki çalışmalarından dolayı kız kardeşine hapis cezası verildiğini kaydetti. Hudson Enstitüsü'nde 2018'in Eylül ayında Çin'in Uygurlar’a yönelik taciz ve zulümleri hakkında konuşma yaptıktan sonra kız kardeşinin Çinli yetkililer tarafından evinden alındığını aktaran Abbas, Çin'in Uygur asıllı eylemcileri hedef alırken terör suçlamasını kullandığını dile getirdi. 30 Aralık’ta bir açıklama yayınlayan Çin Kongre İcra komisyonu ise Gülşen Abbas'ı serbest bırakmaya çağırırken, Çinli yetkililer ise bu çağrıya, hapis cezasını onaylayarak karşılık vermişti.

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