Çin, 6 asırlık camiyi müzeye çevirdi

Levent Sonat

Doğu Türkistan’daki Müslümanlara her türlü şiddet ve zulmü reva gören komünist Çin yönetimi, İslami simgeleri de bir bir yok ediyor.

Doğu Türkistan’daki yüzbinlerce Uygur Türkünü Nazivari kamplara alıp işkence ve dayatmalarla asimile etmeye çalışan Pekin yönetimi, bu zindanları sözde eğitim kampı adı altında göstermeye çalışırken son dönemde bölgede yaklaşık 8 bin cami ve türbenin yok edildiği belirtildi. Sincan Uygun Özerk Bölgesi’nden haberler paylaşan Avustralya merkezli “Uygur Bülteni” isimli site sosyal medyadan Doğu Türkistan’ın en büyük ve en tarihi camii olan Iydgah Camii’nin müzeye dönüştürüldüğünü duyurdu.

1442 yılında inşası tamamlanan cami, tarihten bugüne bölgenin en sembolik cami niteliğindeydi. Daha önce de caminin kubbesi, minaresi ve bunun yanı sıra camideki tarihi levhalar yok edilmişti.

Toplam 8 bin 500 cami yok edildi

Paylaşılan görüntülerde Çin yönetimine bağlı rehberler aracılığıyla turistlerin caminin içinde gezdiği ve fotoğraf çektiği de görülüyor. Müslümanları asimilasyon çalışmalarıyla İslam’dan ve Müslümanlıktan tamamen koparmayı amaçlayan komünist Çin yönetimi, bölgedeki İslami simgeleri son 7 yılda üçte birinden fazlasını tahrip etti ya da tamamen yok etti.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaşırken, 2004 yılında Sincan’da yaklaşık 24 bin cami olduğunu ancak şuan bunların yaklaşık 16 bin kadarının kaldığını belirtti. Hükümet politikaları sonucunda çoğu 2017’den bu yana 8 bin 500’ü aşkın cami tamamen yıkıldı. Ayrıca, Müslümanların önemli İslami mekanlarının % 30’unu teşkil eden türbeler, okullar, mezarlıklar, Uygur kültürünün ayrılmaz parçaları da yok edildi. Çin yönetimi bu kültür yapılarının yerine de AVM ve eğlence merkezleri açıyor.

