Çin 40 milyon Müslümana soykırım uyguluyor

Doğu Türkistan, ümmetin kanayan yaralarından biri. Zalim Çin’in hain politikalarından dolayı sesini duyuramayan mazlum vatan. Geçtiğimiz günlerde ünlü yazar Nurmuhammed Tohti’nin şehid edilmesiyle Çin’in insanlık dışı zulümleri tekrar gündeme geldi. Özellikle Doğu Türkistan’da son aylarda soykırım derecesinde Müslümanlara katliamlar yapılmakta her türlü hakları yasaklanmakta. Biz de mazlum Doğu Türkistan davasını ve Müslümanlara uygulanan zulümleri Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hidayet Oğuzhan ile konuştuk.

Doğu Türkistan’da Müslümanlara uygulanan baskılar nelerdir?

- Doğu Türkistan’da büyük şehirlerde Çinli-Uygur çatışması sonucunda Çinlilerin yaşadığı ve diğer milletlerin yaşadığı iki bölgeye ayrılmış durumdadır. Uygurların yaşadığı bölgedeki güvenlik kontrolü ciddi boyuta olup insanların bir şehirden diğer bir şehre gitmesi izne tabi tutulmaktadır. Bu uygulama sonucunda kimlik cüzdanı numarası ile iş arama, otelde kalma ve yurtdışına çıkma konularında da engeller teşkil etmekte ve ayrımcılık yapılmaktadır.

İnsan hakları bağlamında Doğu Türkistan’da dünyanın bilmesi ve duyması gereken ihlaller nelerdir?

- Günümüzde Doğu Türkistan’daki insani hak ve hukuk ihlallerini şu başlıklar altında sıralayabiliriz:

>İfade ve düşünce özgürlüğüne yasak.

>Dini ibadete kısıtlama, dini faaliyet ve sembollere getirilen yasaklar.

>Mal mülk haklarının gaspı.

>Din ve inanç öğrenimi ve öğretimi yasak.

>Ramazan ayına özel yasaklar.

>Ülke bazında, bölge, şehirler kent ve köyler arası izinsiz seyahat ve dolaşım yasak.

>Uygur Türkçesi eğitim alanında çift dilli eğitim sistemi oyunu ile yasaklanmış durumda.

>Uygur halkının pasaportları topyekûn toplatılmıştır, dolayısıyla her türlü yurtdışı seyahat etme hakları ellerinden alınmıştır.

>İnternet ve sosyal medyanın serbest kullanımı yasak.

>18 yaş altındakilere ebeveynin dinini öğretmesi ve teşebbüs etmesi yasak.

>Camiler sürekli yıkılıyor bir kısmı eğlence yerine dönüştürüldü. Ayrıca yeniden cami inşaatı yasaklanmıştır.

>Uygurlar için yurtdışı ticaret hareketleri tamamen durduruldu.

“1 milyona yakın Uygurlu gözaltında tutuluyor”

Çin’deki Toplama Kamplarından bahseder misiniz? Bu kamplarda neler yapılıyor?

- BM İnsan Hakları Konseyi, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü AMNESTY raporları vardır bu konuda. Sincan’daki siyasi tutukluların çocuklarının bu yolla yakınlarından acımasızca koparıldığını ifade eden HRW Çin Koordinatörü Sophie Richardson, “Müslüman Türk çocukları kendi refahları gerekçe gösterilerek ailelerinden koparılıyor. Bu sapkınca bir hükümet programının parçası” değerlendirmesinde bulundu. Sincan’da 1 milyona yakın Uygur’un siyasi eğitim kamplarında yargısız olarak gözaltında tutulduğu tahmin ediliyor. Ebeveynleri kampta olduğundan başıboş kalan çocuklar sokaklarda öksüz kaldı insanlık dramı yaşanıyor.

İslam’a karşı hangi düşmanlıklar yapılıyor?

- “Aşırılığa Karşı Savaş” adı altında İslam karşıtı genelge yayınladı. Bu genelgeyle yasaklanan temel dini haklardan bazıları şunlardır:

>Dini (İslam’ı) teşvik etmek, yaymak ve onun reklamını yapmak.

>Dini faaliyetlere davet etmek, katılmaya teşvik ve ısrar etmek. Din adamlarına maddi yardımlarda bulunmak.

>Evlenme (Düğün), cenaze ve miras hukuku işlerine dini karıştırmak.

>Başka dinlerdeki kişiler ile ilişki kurmaktan kaçınmak ve onlarla birlikte ve beraber yaşamayı reddetmek.

>Devlet televizyonları ve radyolarında yayınlanan programları (eğlence amaçlı, ahlak dışı programları) seyretmeyi ve dinlemeyi reddetmek.

>Tesettür amaçlı kıyafetleri giymek.

>Sakal ve bıyık bırakmak (Erkekler için). Çocuklara dini çağrıştıran isimler koyarak aşırılığı teşvik etmek.

>Dini nikâh kıydırmak ve nikâhtan dini hukuk yolu ile boşanmak.

“Göz göre göre bir Müslüman topluluk yok ediliyor”

Namaz yasağı devam ediyor mu?

- Namazlar yasak. Sadece yurtdışından gelen heyete göstermek için camide namaz kılınmasına izin veriyorlar. Heyet gidince yasağa devam ediyorlar.

Göz göre göre bir Müslüman topluluk yok ediliyor. 70 senelik esaret sürecinde bu millet dini milli kimliğinden kültür ve medeniyetinden taviz vermemişti. Ancak bu son iki yılda toplama kampları sebebiyle insanları dinden çıkarmayı ve domuz eti yedirtmeyi başardılar.

“Vatandaşlık talep ediyoruz”

Türkiye’de ne kadar Doğu Türkistanlı yaşamakta ve hangi zorluklarla mücadele etmekteler?

- Türkiye’de tahminimizce 50 binin üzerinde Doğu Türkistanlı yaşıyor, bunların içinde vatandaşlık ve kimlik sıkıntısı çekenlerin sayısı 10 bini aşmaktadır. Sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetlerinde (Çin’den veya Çin konsolosluğundan gerekli evrakları alamadıklarından dolayı) ciddi sorunları var. Şimdiye kadar ikamet sorunları büyük ölçüde hal oldu. Bu insanların geri dönüşleri mümkün olmadığından dolayı vatandaşlık talep ediyoruz.

Türkiye devlet olarak Doğu Türkistan’a neden duyarlı olmak zorundadır?

- Doğu Türkistan 1864’te Osmanlı padişahı Abdulhamid Han Hazretlerine biat etmiş, sikke bastırmış, padişah adına hutbeler okutmuş ve kendi rızasıyla Osmanlı tebası olmuştur. İşte bu nedenle Türkiye Doğu Türkistan meselesinde suskun kalmamalı, taraf olmalıdır. Şu an 40 milyon Müslüman her türlü soykırım yöntemi ile yok edimek üzere. Türkiye’ye tarihi bir sorumluluk düşmektedir.

Çin Türkiye’de algı operasyonu yürütüyor

Çin, Türkiye’de Doğu Türkistan meselesini kendi politikalarına uygun anlatmak için hangi propoganda metodlarını uyguluyor?

- Çin, bütün devlet imkânlarını kullanarak özellikle Türk kamuoyu reyini Çin lehine çevirmek için her alanda çok kapsamlı teşkilatlanma etkinliklerini artırarak Doğu Türkistan davasını boğmaya çalışıyor. Çin Türkiye’de Doğu Türkistan davasını çürütmek ve kendi imajına makyaj yapmak için, bazı sol parti ve belediyeleri, büyük ticari şirketleri, akademisyenleri, gazete ve çeşitli medya kuruluşlarını paraya ve başka kolaylıklara boğarak ciddi algı operasyonu yürütmektedir. STK’ları parti yetkililerini ve milletvekillerini Çin’e götürüp, özel misafirlik yapıp, güçlü lobi faaliyeti uyguluyorlar.

Nurmuhammed Tohti zalim Çin’e asla baş eğmemiştir

Yakın zamanda Doğu Türkistan’ın yetiştirdiği önemli entelektüellerden yazar Nurmuhammed Tohti şehit edildi. Hem şehadeti hem de kendisi hakkında bilgi verebilir misiniz?

- Usta yazar ve münevver Nurmuhammed Tohti kalemi ilk eline aldığı andan Çin zindanlarında şehadet şerbetini içene kadar olan hayati boyunca Uygur ve Müslüman olmanın üzerine yüklediği sorumluluğu var gücüyle yerine getirmeye çalışmıştır. Yazdığı her eser Uygur halkının acılı hayatına merhem olmuştur. O, Çin zulmüne karşı edebiyatı silah olarak kullanarak kalemiyle mücadele etmiştir. Sonunun hapishane veya ölüm olacağını baştan açık olarak bilmesine rağmen mücadelesini korkusuzca devam ettirmiş, zalim Çin’e asla baş eğmemiştir. Eserleriyle Çin rejiminin işlediği cinayetleri anlatmaya ve halkı uyandırmaya çalışmıştır. Çin rejimine sessiz karşılık göstermiştir. Meydana gelen olayları aslına sadık kalarak edebi üslupla aktarmıştır. Uygur halkının hayatında var olan hataları ustalıkla eleştirmiş, doğruları övmüştür. Sevgili yazarımız Nurmuhammed Tohti halkına adadığı 70 yıllık ömrünün sonlarında diyabet hastalığına yakalanmıştır. Ancak tedavi görmesi gereken bir zamanda zalim Çin tarafından kötülükle nam salmış ceza kampına kapatılmıştır. Nurmuhammed Tohti ceza kampındaki kötü şartlar, hastalığının tedavi edilmemesi ve işkencelerden dolayı şehit olmuştur. Şehidimizin cesedi 31 Mayıs 2019’da ayaklarındaki çözülmemiş zincirle birlikte ailesine teslim edilmiştir.