Çin, 4 Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik testlerinin yapıldığını duyurdu

ANKARA (AA) - Çin, 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının 3. aşama klinik testlerinin yapıldığını duyurdu.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Vang Çigang, devlete ait CGTN televizyonunda yayınlanan açıklamasında, bugüne kadar 4'ü 3. aşamada olmak üzere 11 aday aşının klinik deneylerden geçirildiğini açıkladı.

Vang, Pekin'de Küresel Bilim ve Yaşam Sağlığı Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in Kovid-19 aşılarıyla paralellik gösteren 5 teknik rota geliştirilmesini teşvik ettiğini de söyledi.

Aday 4 aşıdan birinin, Çinli biyoeczacılık şirketi CanSino Biologics tarafından geliştirildiği, diğerlerinde etkisiz hale getirilmiş virüsle çalışıldığı belirtildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde biyogüvenlik uzmanı Vu Guiçen de 3. aşama klinik testlerde şu ana kadar pürüz yaşanmadığından halkın kasım ya da aralık ayında Kovid-19 aşılarını vurdurmaya başlayabileceğini vurguladı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 30 milyon 372 bini geçmişti.









