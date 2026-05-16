Ekonomi Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,1 milyar dolar cari fazla verdi
Çin ekonomisi, 2026’nın ilk çeyreğinde cari işlemler dengesinde 184,1 milyar dolarlık fazla verdi. Güçlü dış ticaret performansı, cari fazlanın ana taşıyıcısı oldu.

Çin, 2026 yılının ilk üç ayında cari işlemler dengesinde dikkat çekici bir fazla verdi. Açıklanan verilere göre ülke ekonomisi, ocak-mart döneminde 184,1 milyar dolarlık cari fazla kaydetti.

Cari denge, bir ülkenin mal ve hizmet ticareti ile yatırım gelirleri ve cari transferler dahil dış ekonomik ilişkilerinden doğan toplam tabloyu ortaya koyuyor. Çin’in ilk çeyrek verileri de özellikle mal ticaretindeki güçlü görünümün dış dengeyi desteklemeyi sürdürdüğünü gösterdi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2026 dönemine ait ön cari işlemler hesabını açıkladı.

Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,1 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde mal ticaretinde 247,4 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 59,6 milyar dolar açık, yatırımlarda 7,5 milyar dolar açık ve cari transferlerde 3,9 milyar dolar fazla kaydedildi.

Çin, 2025 yılında 735 milyar dolar cari fazla vermişti.

