Çimlenmiş buğday ve arpa: Faydasına herkes şaşkın, olanlar bunu yapsın! Yaralanmak böyle mümkün

Buğday ve arpa kırılmamış olmasına dikkat edilmelidir. Güzelce ilk önce buğday ve arpaları yıkayın sonrasında bir suda bekletin. 3 saat bekletildikten sonra süzün ve üzerine bir bez kapatın. Karanlık ve serin bir ortamda bekletin. 1 gün sonra buğday ve arpalar filizlenmeye başlarlar.

-İsterseniz salata gibi tüketin.

-Suyu yapıp sebze suyu gibi de içebilirsiniz.

-İsterseniz bal ile karıştırıp tüketebilirsiniz.

-Çimlenmiş Buğday Ve Arpanın Faydaları

-Özellikle kapamayan eski yaraları bile kapatır.

-Özel dönemin düzene girmesini sağlar.

-Cildin renk tonu açar

-Ciltte oluşan sivilceleri yok eder.

-Saçların gürleşmesini, çoğalmasını sağlar. Ayrıca saçların daha parlak ve daha canlı görülmesini sağlar.

-Saçların ayrıca hızlı uzamasını da sağlar.

-Özellikle sinir hastalıklarına birebirdir.

-Bağırsaklarda oluşan hastalıklara da iyi gelmektedir.

-Yaralara şifa kaynağıdır.

-Çocuklara da çok faydalıdır.

-Sağlıklı yaşama önem veren kişilerin özellikle kullanması gereken bir yöntemdir.

-Ayrıca yaşlılar içinde çok faydalıdır.

-Vücudun içerisinde olan yaraların kapanmasını da sağlar.

-Kan üretimini düzeltir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Özellikle anne sütü tüketmeyen çocuklara verilmelidir.

-İçerisinde vitamin ve mineral barındırır.

-İyi bir lif kaynağıdır.

-Cildin yenilemesini de sağlar.

Filizlenmiş Buğday Ve Arpadan Yapılan İlaçlar

Mutlaka böyle tüketin: Faydasını 5'ye katlıyor!

Filizlenmiş buğday ve arpalar yıkanmalıdır. İçerisine bal ilave edin 2-3 çorba kaşığı yiyin.

3-5 gün bekletilen filizler büyümüş olurlar. Buğday ve arpayı dövün. Yaraların üzerine merhem olarak kullanın.

Buğday ve arpaları iyice ezin ve üzerine bir miktar su ilave edin. Sonra bu karışımı süzün ve tüketin.

NOT: Çimlenmiş arpa ve buğdayı yıkamadan kullanılmamalıdır.. Başka bir yemekle karıştırılıp yenilmemelidir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buğday çeşitleri

Buğdaylar genel olarak Botanik yapıya göre 3 grup altında sınıflandırılmaktadır.

Makarnalık Buğdayı (Triticum Durum)

Ekmeklik Buğdayı (Triticum Aestivum)

Topbaş veya Bisküvilik Buğdayı (Triticum Compactum)

Arpa buğday farkı: Arpa genellikle karasal iklimde yetişirken buğday genellikle akdeniz ikliminde yetişir. Buğdaydan un yapılır ve ekmek vb. tahıllar oluşur fakat arpadan oluşmaz. Arpa yetişme olanakları bakımından buğdaya göre soğuğa daha dayanıklıdır. Arpa buğdaya göre şekil itibarı ile daha kabadır.

En verimli buğday çeşitleri

"Hüseyinbey" tohumunun yıllardır "Daha önce yerli ve milli bir çeşit, Hüseyinbey, ülkemizde, çiftçi şartlarında 1200 kilogram ile en yüksek verim alma rekorunu kırmıştır.

Türkiye'deki buğday çeşitleri

Memleketimizde yetişen ekmeklik buğday çeşitleri genellikle beyaz-sarı renkli, küçük taneli, yazlık-kışlık ekilen ve nişasta miktarı fazla buğdaylardır. Aynı çeşitten olan fakat tane rengi kırmızı olan ve kışlık ekilen kızılca, daha küçük taneli olup yazlık ekilenler ve sünter adı verilen buğdaylar da bulunmaktadır.