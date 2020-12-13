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Gündem CİMER’den polisleri tehdit eden kadına yanıt: Boşuna zahmet edip...
Gündem

CİMER’den polisleri tehdit eden kadına yanıt: Boşuna zahmet edip...

Kahramanmaraş’ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER’E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER’den cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:13:00 -

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği skandal tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini belirten Başar, “Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın” şeklinde cevap verdi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER’e şikayet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" diyerek tehditte bulunmuştu.

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Yorumlar

angaralı

arsızlığında bu kadarına pes dogrusu
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TUNCA

Bir de Ömer e yazsın bakalım ne cevap gelecek...Cimer defol git demiş.
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