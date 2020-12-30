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Medya CİMER başvuru ve sorgulaması nasıl yapılır?
Medya

CİMER başvuru ve sorgulaması nasıl yapılır?

CİMER nedir? CİMER’e nasıl başvuru yapılabilir? Kimler başvuru yapabilir? gibi soruların cevabı yazımızda…

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:41:00 -
CİMER başvuru ve sorgulaması nasıl yapılır?

CİMER, vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla 2015 yılında kurulan bir web servisidir. Bu portalle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe hakkı kanunu kapsamındaki haklarını kullanabilmektedir. 

 

CİMER başvurusu nasıl yapılır?

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurusunda bulunmak isteyen kişiler direkt olarak e-devlet üzerinden giriş yapabilir ya da CİMER internet adresinden TC kimlik numarası, ad, soyad, annesinin evlenmeden önceki soyadı, kimlik seri no ve cep telefonu bilgilerini girerek başvuru sayfasına gelebilirler.

 

CİMER’e kimler başvuru yapabilir?

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes CİMER’e başvuru yapma hakkına sahiptir.

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