Çimento sektörü acil destek bekliyor

YENİ AKİT ANKARA

TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, sektörün şu anda en büyük sıkıntısının Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizden ötürü kömür tedarikinde yaşanan zorluk olduğuna dikkat çekti. Bozay, “Rusya- Ukrayna krizi yüzünden fabrikalarımız sadece hızla artan fiyatların maliyet üzerindeki olumsuz etkisi dışında aynı zamanda kömür tedariğinde zorluk yaşıyor. Asıl tehlike sürecin uzaması hainde bu problemin sektörümüzde üretimi durma noktasına getirmek üzere olmasıdır. Ülkemizin 2021 yılında Rusya’dan yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında kömür ithalatı söz konusu. Sektörümüz ise 2021 yılında yaklaşık 5 milyon ton kömür ithal etti. Bu girdinin büyük bir kısmı da çimento sektörünün bir numaralı kömür tedarikçisi olan Rusya’dan gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

Çimento maliyetlerinin yüzde 80’ini enerji oluşturuyor

Bozay, “Çimento üretim maliyetlerinin yüzde 80’ini enerji oluşturmaktadır, kömürdeki her 10 dolarlık artış üretim maliyetlerimizi yaklaşık 1.5 dolar artırmakta, son 1 haftada kömür fiyatlarında 100 doların üzerinde bir artış gözlemledik, daha da endişe verici olanı endekslerdeki yükselişlerin direkt alım fiyatlarımıza yansıması oldu” şeklinde konuştu. Rusya’dan kömür yüklemelerinin çok kısıtlı yapıldığını hatta yapılamadığını ifade eden Bozay, “Sektörün kömür stokları azaldığı için krizin daha uzun sürmesi durumunda ve alternatif enerji kaynaklarının ivedilike devreye alınmaması halinde üretim durma noktasına gelecek” dedi.

Sektör enerji kaynağı konusunda istisna bekliyor

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan enerji arz güvenliği sorununun sektör üretimini durma noktasına getireceğinin altını çizen Bozay şöyle konuştu: “Sektör olarak alternatif enerji kaynağına ihtiyacımız var. Bu gerekçeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sanayi amaçlı ithal taşkömürü ve linyit için belirlenen sınırlamalardan kuru bazda kükürt oranının termik santrallere uygulandığı gibi % 3’e yükseltilmesi alt ısıl değerin 4.800 kCal/kg’a çekilmesi ve % 36 olan uçucu madde limitinin de yükseltilmesi başka kaynaklardan kömür tedarik edilmesine imkan yaratacaktır. Bu olağan dışı dönem bitene kadar sektörümüze istisna sağlanırsa kömür ithalatında Kolombiya, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkeler alternatif seçenekler arasında olacaktır. Rusya’dan kömür ithalatında yaşanan sıkıntılara ilişkin bir diğer çözüm önerimiz de biyokütle içeren atıklardan türetilmiş yakıt ithalatıdır. Bu kapsamda 7000 kCal/kg granül lastik ve 4000 kCal/kg ve üzeri yüksek kalorili atıktan türetilmiş yakıt ithalatına izin verilmesi kalorifik açıdan özellikle önem arz etmektedir. Bu izin verildiği takdirde sadece nitelikli yakıt sınıfındaki atıkları ithal edebilecek, hem cari açığa fayda sağlanacak hem de yeşil dönüşüm süreci desteklenecektir. Bu istisnalar ve altenatif kanallar sayesinde fabrikalarımızın tedarikçi portföyünün geliştirilmesi desteklenirken üretimde yaşanacak aksaklıklardan asgari düzeyde etkilenmemiz mümkün olabilecektir”