Çimento ihracatı yüzde 27 arttı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından yayınlanan rapora göre eylül ayında çimento ihracatı yüzde 27, klinker ihracatı da yüzde 53 oranında arttı. İlk 9 ayda ihracatın en çok artığı ülke Senegal oldu. Bu ülkeyi ABD ve Gine takip etti. Üretilen çimentonun yüzde 10,1’i ihraç edildi, iç satışlarda en büyük artış Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nde görüldü.