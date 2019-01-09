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Cimbom'da ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ahmet Çalık'ın transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 22:52
Cimbom'da ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı isteyen Çaykur Rizespor, transferi bitirmeye çok yaklaştı. Atmaca, Sarı-Kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapması halinde Ahmet'e imzayı attıracak.

Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, önceliğini savunma hattına vermişti.

Aslan ile anlaşma tamam

Bu doğrultuda Mavi-Yeşilliler, Galatasaray’da fazla süre bulamayan Ahmet Çalık’ı listesine almıştı. Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda Aslan ile anlaştı.

Transferin resmiyete dökülmesi için Sarı-Kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 22:52
  1. Galatasaray
  2. ahmet çalık yılmaz vural
  3. Çaykur Rizespor
  4. Ahmet Çalık Çaykur Rizespor

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