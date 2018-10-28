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Cimbom Malatya'da şoka uğradı!

Süper Lig'in 10. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

28 Ekim 2018 Pazar 19:59
Cimbom Malatya'da şoka uğradı!

Süper Lig 10. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor'a 3 puanı getiren golleri 35. dakikada Mitchell Donald ve 66. dakikada Adem Büyük kaydetti.

Bu sonucun ardından haftaya lider giren Galatasaray 19 puanla 3. sırada kaldı. Yeni Malatyaspor ise puanını 15'e çıkardı.

Ligin gelecek haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 19:59
  1. Galatasaray
  2. Yeni Malatyaspor

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