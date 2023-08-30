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Spor Cimbom kazanarak gruplara kaldı!
Spor

Cimbom kazanarak gruplara kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 00:17:00 - 2023-08-30 00:19:07
Cimbom kazanarak gruplara kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Molde'yi ağırladı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, bu maçı da 2-1 kazandı ve 5-3'lük toplam skorla adını Devler Ligi gruplarına yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Molde'yi ağırladı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, bu maçı da 2-1 kazandı ve 5-3'lük toplam skorla adını Devler Ligi gruplarına yazdırdı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray sahasında Molde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cimbom 2-1 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mauro Icardi (p) ve 90+3'te Angelino kaydetti. Norveç ekibinin tek golü ise 66'da Eirik Hestad'dan geldi.

İlk maçı 3-2 kazanan Cimbom, toplam 5-3'lük skorla rakibini turnuvada saf dışı bıraktı ve Devler Ligi'nde gruplara kaldı.

Temsilcimiz Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katılacak. Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da yapılacak.
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