Cimbom çok zorlandı!

Süper Lig'de 7. haftanın ilk maçında Galatasaray evinde Erzurumspor'la karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Galatasaray'da henüz 2. dakikada kazanılan frikikte Maicon'un vuruşu direğe çarparak auta gitti.

Dakikalar 5'i gösterdiğinde bu kez Emre Akbaba kaleyi yokladı ama maçın yıldızı Sehic gole izin vermedi. 17'de Garry Rodrigues, topu sağına çekip yerden vurdu. Sehic iki hamlede kontrolü sağladı.

VAR damgası

İlk yarının sonlarında Galatasaray gol için baskısını iyice arttırdı. 41. dakikada Garry Rodrigues'in yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray cephesi penaltı bekledi. Hakem Alper Ulusoy, VAR sistemi tarafından incelenen pozisyon sonrası 'devam' kararı verdi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Galatasaray ikinci yarıya da baskılı başladı. 55'te Garry Rodrigues sol kanattan çok etkili geldi. Ceza alanına girip ortaya çevirdiği topa kale önünde Eren dokundu ancak Erzurum kalecisi Sehic bir kez daha gole izin vermedi. 2 dakika sonra bu kez Ndiaye sol çaprazdan içeri sokulup vuruşunu yaptı. Sehic yine kalesinde devleşti.

Galatasaray aradığı golü 74. dakikada buldu. Ömer Bayram'ın köşe vuruşunu Maicon ön direkte tamamladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçti. Golden sonra başka önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray tek golle haftayı galibiyetle kapattı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 15'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Erzurumspor ise 2 puanda kaldı.