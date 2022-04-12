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Spor Cim-Bom dünya yıldızının peşinde!
Spor

Cim-Bom dünya yıldızının peşinde!

Bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 22:14:00 -
Cim-Bom dünya yıldızının peşinde!

Bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, gelecek sezon oldukça güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorisi konumuna gelmek istiyor. Öte yandan Aslan için bomba bir iddia da Şili'den geldi. 

Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon oldukça güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı ekibin, büyük bir değişime gitmesi bekleniyor.

Birçok isimle yollarını ayırması beklenen Aslan, önemli yıldızlara da imza attıracak.

ASpor'da yer alan habere göre; Yeni sezonda başta stoper ikilisi olmak üzere savunma hattının üzerine bir kadro inşa etmek isteyen Cimbom, hücum hattını zenginleştirecek transferler yapacak.

Bu kapsamda çalışmalar devam ederken bomba bir iddia da Şili'den geldi.

İtalya Serie A devlerinden Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alexis Sanchez ile Galatasaray'ın ilgilendiği yazıldı.

Haberin detayında 33 yaşındaki oyuncunun Serie A'da devam etmeyeceği, İspanya La Liga veya Süper Lig'de Galatasaray'ın yolunu tutabileceği ifade edildi.

Ayrıca bu transferde Galatasaray'ın en büyük rakiplerinin ise İspanya'dan Sevilla ve eski takımı River Plate olduğu kaydedildi.

Bu sezon mavi siyahlı formayla 31 maça çıkan deneyimli oyuncu, 7 gol ve 5 asist üretti.

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