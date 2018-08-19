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Cilvegözü Sınır Kapısı kapatıldı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriyelilerin Kurban Bayramı için ülkelerine dönmesinin ardından bir haftalığına kapatıldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 19:48
Cilvegözü Sınır Kapısı kapatıldı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 27 Ağustos'a kadar kapalı olacak.

Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için çıkışlarının tamamlanmasıyla sınır kapısında geçişlere ara verildi.

Bayram tatili ve hafta sonu dahil 7 gün kapalı olacak sınır kapısından, ticari araçlar ile sivil çıkışlarına izin verilmeyecek, yardım tırları ve Suriye tarafından yaralı geçişleri ise yapılacak.

Cilvegözü Sınır Kapısı 27 Ağustos'ta açılacak.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 19:48
  1. Cilvegözü Sınır Kapısı
  2. Hatay
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