Ciltteki beyaz lekelere dikkat!

Güneşin zararlı ışınlarının etkisiyle oluşan kahverengi lekeler estetik olarak kötü bir görüntü yaratıyor. Ancak ciltteki beyaz lekeler lupus (pullu, kelebek tarzında lekelerin olduğu deri hastalığı), malign melanoma (deri tümörü), vitiligo (ciltte büyük beyaz lekeler oluşturan hastalık), mantar gibi önemli cilt hastalıklarının habercisi olarak ortaya çıkabiliyor.

International Hospital Etiler Tıp Merkezi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasibe Özkılıç, beyaz lekelerin cilde rengini veren hücrelerin zarar görmesi ya da hücreye gönderilecek boyar renk maddesinin üretilememesi sonucunda oluştuğunu ifade ediyor. Özellikle de yaz mevsimi mantara hazır bir ortam oluşturuyor. Sanki cilde yapıştırıcı sürülmüş gibi oluyor. Terli dolaşmak, sık duş almamak mantarın oluşumunu kolaylaştırıyor.

Ancak kişinin kolunda ya da bacağında zımba deliği gibi beyaz noktalar oluşuyorsa ve bunlar ileri yaşlarda görülüyorsa çeşitli cilt hastalıkları ortaya çıkıyor. Beyaz lekelerin çıktığı bölgelerde güneşin zararlı UV ışınlarına bağlı olan hasar, o bölgedeki pigmenti parçalıyor. Deri kendini tamir ediyor, gerekli ünitelere boyar maddenin gönderilmesi için çalışıyor.

Bu beyaz lekeler ciltte lupus hastalığının habercisi olabiliyor. Bu hastalıkta cildin üzerinde pullu, kelebeğe benzeyen lekelenmeler oluşuyor. Bu da bağışıklık sistemindenki sorundan kaynaklanıyor. Beyaz lekeler “maling melanoma” denilen, karışık renkli (kırmızı, kahverengi, mavimsi), kenarları düzensiz görünümlü benlerle ortaya çıkan deri tümörüne de neden olabiliyor. Vitiligoda ise, vücudun değişik bölgelerinde normal cilt renginden çok daha açık tonda önceleri küçük sonları giderek büyük lekeler oluşuyor. Vitiligo çok hızla birdenbire oluşuyor, çok büyük lekeler olabiliyor, bazen yarım santimetrelik de olabiliyor.

Bundan dolayı tam beyaz değil ama normal deriden biraz daha açık renkte lekeler oluştuğunda mutlaka bir doktora gitmekte yarar var. Beyaz lekeler kadınlarda erkeklere göre daha yaygın görülüyor. Kadınlarda en fazla UV hasarına bağlı, küçük lekeler oluşuyor. Erkeklerde ise beyaz lekeli mantar hastalığı kadınlardan daha fazla görülüyor. Erişkinlerde sırt, omuz başları, göğüs orta hattına çok fazla yerleşiyor.Yarım santimetre çapında üzerine ince belli belirsiz kepekli normal deriden daha beyaz renkte lekeler oluşuyor. Yayılabiliyor, kaşıntı yaratmıyor. Görsel olarak vitiligo korkusuyla endişe ediyor hastalar.

Beyaz lekelerin oluşma nedenine göre tedavi planı yaptıkları belirten Dr. Hasibe Özkılıç, “Nedene yönelik tedavilerde başarılı olunuyor. Bu hastalıkların her birine yönelik tedaviler yapıyoruz”

Mantar enfeksiyonunu mutlaka tedavi etmek gerekiyor çünkü tekrar edebiliyor. Deri nin ph dengesi bir defa bozulduysa, bundan sonra da bozulabiliyor. Mantara karşı her yıl yaz mevsiminden önce koruyucu tedaviler vermek gerekiyor. Bunun için lokal ve ağızdan tedaviler uygulanıyor. Ayrıca çamaşırların iç yüzünden ütülenmesi tekrar bulaşmaması için büyük önem taşıyor. İndirimli satışlardan alınan, çok sık giyilip çıkarılan kıyafetlerin mutlaka yıkanıp iç yüzlerinden ütülendikten sonra giyilmesi gerekiyor.

Vitiligonun tedavisinde eskiye göre daha başarılı olduklarını anlatan Dr. Özkılıç, “Vitiligonun tedavisinde lokal yöntemler ve ağız yoluyla verilerek ilaçla deriyi güneş ışığına karşı duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Bölgeyi renklenmeye zorluyoruz. Ancak ayak ve el parmak uçlarında yerleştiyse başarılı olunamıyor” dedi. Vitiligo, vücudun her yerinde olabiliyor. Göz kapakları, ağız, dudak kenarları ve genital bölge.