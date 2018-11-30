Cilt tiplerine göre avokado maske önerileri

NORMAL CİLTLER İÇİN YOĞURT, YEŞİL ÇAY VE AVOKADO MASKESİ

Normal bir cilt tipiniz varsa şanslı sayılırsınız çünkü aşırı kuru veya yağlı ciltlerin neden olduğu sorunlarla uğraşmanız gerekmiyor.

Ancak bu durum cildinizi nemlendirmeniz gerekmiyor anlamına da gelmiyor. Bu maskeyi hem doğal hem de etkili bir nemlendirici olarak haftada 1 kez kullanabilirsiniz.

Maske için gereken malzemeler;

1 çay kaşığı yoğurt, 1 avokado ve 1 poşet yeşil çay.

Önce poşet yeşil çayın poşetini kesin ve havanda toz haline gelinceye kadar dövün. Kaşığın tersiyle de ezebilirsiniz.

Kaşıkla kabuğundan ayırdığınız avokadoyu toz haline getirdiğiniz yeşil çayla, az az kaynamış su ekleyerek iyice karıştırın. Daha sonra yoğurdu ekleyip tekrar karıştırın. Rondo kullanabilirsiniz.

Karışımı göz çevresi dışında kalan bölgeye ince bir tabaka halinde sürün ve 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyin.

NORMAL CİLTLER İÇİN LİMON, PORTAKAL VE AVOKADO MASKESİ

Peeling etkisi yaratan bu maske cildi temizler, ölü cilt hücrelerinden arındırır ve cildi nemlendirir.

Maske için 2 yemek kaşığı ezilmiş avokado, 1 tatlı kaşığı portakal suyu ve 1 çay kaşığı limon suyuna ihtiyacınız olacak.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze ve boynunuza sürüp 20 dakika bekletin. Ilık suyla temizleyebilirsiniz.

KURU CİLTLER İÇİN AVOKADO, BAL VE BADEM YAĞI MASKESİ

Cildinizin nemi tutmasını sağlayan bu maske aşırı kuru ciltler için ideal. Ayrıca düzenli olarak yapıldığında antioksidan etkisiyle kırışıklıkların oluşumunu geciktiriyor.

2 yemek kaşığı avokadoyu 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı badem yağıyla ezerek karıştırın. Dilerseniz 2-3 damla gül yağı da ekleyebilirsiniz.

Karışımı yüzünüze ince bir tabaka halinde yayın ve 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyin.

Bu maske aynı zamanda geniş gözeneklerin küçülmesini ve cildin sıkılaşmasını sağlar.

YAĞLI CİLTLER İÇİN KİLLİ AVOKADO MASKESİ

Yağı dengeleyen ve cildi derinlemesine besleyen bu maske için 2 yamak kaşığı ezilmiş avokado ve 1 yemek kaşığı kile (aktarda bulabilirsiniz) ihtiyacınız var.

Kille avokadoyu iyice karıştırın ve yüzünüze sürüp 15 dakika bekletip ılık suyla yıkayın.

Yağı dengeleyen bu maskeyi haftada 1 kez yapabilirsiniz.

YUMURTA AKI, LİMON SUYU VE AVOKADO MASKESİ

Cildi nemlendiren maske aynı ciltteki hassasiyeti alır ve yağ üretimini dengeler.

Yarım avokadoyu 1 yumurtanın akı ve 1 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyuyla karıştırın.

Yüzünüze sürüp 20 dakika beklettikten sonra bol ılık suyla yıkayın.

Cildiniz çok yağlıysa haftada 2, o kadar yağlı değilse 1 kez kullanabilirsiniz.