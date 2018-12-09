Cilt maskeleri gerçekten fayda sağlıyor mu?

Her sağlıklı cilt bakım rutini, günlük kullanım ve haftalık kullanım bazında ürünler içerir. Cildinizdeki form kaybına ve cildinizin ihtiyacına göre haftada bir ya da iki kez kullanabileceğiniz yaprak meşkeler, son derece iyi geri dönüşler almanızı sağlar. Örümcek Ağı maskesi gibi içeriğinde kolajen lifler ve anti aging ajanlar bulunan maskeler ise, kısa sürede cildinize gerginlik verebilecek pratik ürünlerdir.

GENÇLEŞME

Kolajen eksikliklerini tamamlar ve cildi onarır. Özellikle Örümcek Ağı maskesinde olduğu gibi boyun bölgesini de içine alan ağ dokusu, bölgedeki form kaybına ve gıdı oluşumuna kaldırma kuvveti uygulayarak, cildi gerginleştirir. Yaşlanma karşıtı bileşenleriyle ince çizgilerinin gözle görülür derecede azalmasına yardımcı olur.

DERİN TEMİZLİK

Her gün cilt yüzeyine biriken kir, yağ, makyaj artıkları gibi kalıntıları kaldırarak temizler. Bu şekliyle derinin üst katmanları altına gizlenen kalıntıları dışarı çekmek için yardımcı olur.

GÖZENEKLERİ İYİLEŞTİRİR

Cildi derinlemesine ele alarak detoks etkisi yaparak, gözeneklerin görünümünü iyileştirir. Gözenekleri sıkılaştırır ve aynı zamanda akne ve leke oluşumunu tetikleyen bakteri oluşumunun önüne geçer. Düzenli olarak kullanıldığında, temiz ve sıkı gözenekli cilt yüzeyini korumaya yardımcı olur.

PARLAYAN CİLT

Kan dolaşımını artırmaya yardımcı olur. Aktif bileşenlerin de desteğiyle cilt tonunun genel olarak iyileşmesine, cildin yumuşamasına, parlamasına ve tazelik kazanmasına fayda sağlar.

CİLT BAKIMINIZA DESTEK

Kullandığınız diğer cilt bakım ürünlerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Anti aging kremlerin içerisindeki aktif bileşenlerin daha etkili ve çok daha hızlı bir şekilde nüfuz etmesine fayda sağlar. Kullandığınız cilt bakım ürünleri daha hızlı bir şekilde cilt tarafından emilir. Söz gelimi düzenli olarak kullanacağınız maskeler tonlama, nemlendirici ve koruyuculuk açısından fayda sağlayan bakım ürünlerinizin, çok daha hızlı ve daha iyi bir performans göstermesini kolaylaştırır.