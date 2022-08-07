Cilt lekeleri için maydanoz maskesi tarifi : Çilleri yok etmek için evde çil geçirme maske yöntemleri

Çiller için hazırlanacak maske için maydanoz, limon suyu ve bal yeterli olacaktır.

Maydanoz, ciltte kollajen düzeyini artıran ve hasar görmüş cilt hücrelerini tedavi eden yüksek miktarda C vitamini içeren cilde faydası saymakla bitmeyen bir bitkidir. Ayrıca, maydanoz cildin daha sıkı olmasına yardımcıdır. Ev yapımı maydanoz yüz maskeleri; ciltte renk bozuklukları, yara izleri, lekeler ve siyah noktaları geçirerek doğal cilt tonunun geri kazanılmasında yardımcı olur. Ayrıca, cildi yenileyip yumuşatır ve yağ üretimini düzenler. Yapımı da çok kolaydır. Aşağıda ev yapımı maydanoz cilt maskelerinin tariflerini vereceğiz.

Bir miktar maydanozu ince küçük küçük doğradıktan yahut blenderdan geçtikten sonra ezin. Bir tatlı kaşığı limon suyu ve bir tatlı kaşığı bal ekleyip karıştırdıktan sonra cildinizi bir temizleyici ile temizleyin. Sonra bu karışımı siyah noktaların yoğun olduğu yerlere uygulayın. 20 dakika bekletin ve durulayın.

Maydanoz Maskesi Tarifi

– Maydanoz ( 1 sap )

– Yoğurt ( 2 yemek kaşığı )

– Hazırlanışı: Maydanozu yıkayın ve sapları ile birlikte blender dan geçirin. İyice kıyılmış olan maydanoza yoğurdu ekleyip güzelce karıştırın. Karışım çok koyu bir kıvam aldı ise çok az su ilave ederek krem gibi yapabilirsiniz.

– Uygulanışı: Cildinizi güzelce temizleyip hazırladığınız maskeyi yüzünüze masaj yaparak yedirin. Yarım saat süresince uzanabilirseniz uzanın ve süre sonunda cildinizi soğuğa yakın ılık su ile güzelce temizleyin.

Haftada 1 kere uygulayacağınız bu maske 2 ayın sonunda cildinizdeki lekelenmelerin giderilmesini sağlayacaktır.

Çil geçirme Yöntemleri

Tuz ya da şeker ile bal karışımı, peeling etkisi yaratarak çillerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. 1 yemek kaşığı bal içine 1 tatlı kaşığı tuz ya da şeker ekleyin. Karışımı çilli bölgeye uygulayın ve birkaç dakika ovduktan sonra ılık su ile durulayın. İşlemi haftada birkaç kez tekrar edin.

(↓) Tamamen doğal malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız bu maskenin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler mutfağınızda şimdiden bulunuyor olabilir! Eğer cildiniz yağlıysa; ayda bir defa yapın.(↓)