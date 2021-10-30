Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

Cilt kuruluğu, çok sayıda kişinin rahatsız olduğu bir durumdur. Yeterince nemlendirilmeyen bir cilt, çok daha çabuk kırışır ve yaşlı bir görünüm ortaya çıkar. Bu nedenle düzenli olarak cilt bakımı yapılması ve gerekli vitamin takviyeleri alınması çok önemlidir. Cilt kuruluğuna neden olan A vitamini ihtiyacınızı doğal sebzelerden, yağlardan ve bitkisel gıdalardan karşılama imkanı bulabilirsiniz.

A vitamini içeren besinleri şu şekilde sıralayabiliriz: Ispanak, tatlı patates, tereyağı, kuru kayısı, havuç, lahana, domates, bal kabağı, bezelye, yumurta sarısı, balık.

Cilt kuruluğuna iyi gelen diğer öneriler

-Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketilmelidir.

-Nemlendirici kullanımı ihmal edilmemelidir.

-Banyo ve duş süresini 10 dakika veya daha kısa tutmak ve ılık suyla banyo yapmak iyi olacaktır.

-Ciltte kuruluk yapan sabunlar yerine temizleyici kremler, yumuşak cilt temizleyicileri ve ilave nemlendirici içeren duş jelleri kullanmak faydalı olabilir.

-Cilt soğuk havalardan korunmalıdır.

-Ellerin suyla temasını gerektiren bulaşık yıkama ve temizlik sırasında lastik eldiven giyilmelidir.