Cilt kırışıklığına ne iyi gelir

Cilt kırışıklıklarından muzdarip pek çok kişi bu ürünlerden yararlanmaya çalışsa da maliyetli olmasının yanı sıra kullanımı bırakıldığında etkisini bırakan ürünlerdir. Bitkisel çözümlerle hem maliyetli hem de güvenilir yöntemlerle bu çizgilere savaş açabilirsiniz. İşte o yöntemler…

Kırışıklıkların azalması için yapmanız gereken ilk iş cildinizi düzenli olarak nemlendirmektir. Bu noktada Hyaluronik asit içeren ürünler kullanarak daha sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Günlük cilt bakımınızı düzenli olarak uygulamaya özen gösterin. Aynı zamanda haftalık bakım maskelerinizi ihmal etmeyin. Unutmayın, cildinizin genç tutmanın en iyi yolu onu beslemek ve şımartmaktan geçer.

Kırışıklıkları gidermek İçin evde doğal maske

Hücre yenileyen muz maskesi;



Muzda bulunan E vitamini sayesinde cilt hücreleri korunur. Bir adet muzu dilimleyip ezerek ya da blenderden geçirerek bir kaba koyun. İçerisine birkaç damla limon suyu ekleyin ve karışımızı cildinize uygulayın. 15 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu maske cilt hücrelerinin hasar görmesini engellediği gibi onarımını da üslenecektir.



Yaşlanmaya Karşı Yaş Maya Maskesi;



Bir fincan ılık su içerisine, bir paket yaş maya ekleyin. Kıvama gelmesinden sonra cildinize sürün. 30 dakika boyunca bekletin. Maskeyi temizlerken ılık su kullanın. Mayada bulunan mineraller, kırışıklık etkisini ortadan kaldıracaktır.



Gözenek Sıkılaştırıcı Yulaf Maskesi;



Dört yemek kaşığı ılık sütün içerisine, iki yemek kaşığı yulaf ekleyin. Karışımı parmak uçlarınızla cildinize masaj yaparak sürün. Durularken yine masaj yaparak çıkarın. Bu maske cildinizdeki ölü derinin atılmasını sağlarken aynı zamanda hücre yenilenmesi sağlayacaktır.



Nemlendirici Yoğurt ve Limon Maskesi;



İki kaşık yoğurdun içerisine, bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Karışımı cildinize sürdükten sonra maskeyi 15 dakika kadar bekletin ve sonrasında ılık suyla durulayın. Arındırıcı limon suyu ve nemlendirici yoğurt sayesinde kırışıklardan kurtulabilirsiniz.

Cilt dostu gıdalar;

Havuç, kayısı, portakal, diğer sarı meyve ve sebzeler.

Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler.

Yaban mersini.

Fasulye, bezelye ve mercimek.

Somon, uskumru ve diğer yağlı balıklar.

Fındık.

Hangi doktora gidilir?

Temel olarak yüzdeki kırışıklıklar için gidilmesi gereken bölüm Cildiye bölümüdür