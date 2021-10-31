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Kadın - Aile Cilt kanseri belirtileri nelerdir?
Kadın - Aile

Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Cilt (Deri) kanseri tüm kanserler içinde en yaygın görülen kanserler arasındadır.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 18:44:00 -
Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Cilt (Deri) kanseri tüm kanserler içinde en yaygın görülen kanserler arasındadır. Cilt kanseri veya deri kanseri, birçok nedenden dolayı ciltte oluşan kötücül büyümedir. Bir veya birden fazla birinci derece akrabasında (anne- baba, kardeş veya çocuğu) cilt kanseri görülen kişilerde risk daha yüksektir. Cilt kanserinin en önemli belirtisi deride yeni bir leke veya lekenin büyüklüğü, şekli veya rengindeki değişikliktir.

Diğer Uyarı işaretleri ise;

-Vücutta tekrarlayan ve iyileşmeyen yaraların oluşması

-Kahverengi, kırmızı, mavi, küçük ya da kabarık renkte lezyonların oluşması

-Kanamalı ve kabuklu lezyonların görülmesi

-Vücutta görülen benlerin sayısında ve boyutunda artışlar

-Farklı türlerde benlerin oluşması

-Benlerin kenarlarının düzensiz, asimetrik, girintili çıkıntılı olması

-Benlerde kanama ya da değişiklik gözlemlenmesi

 

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