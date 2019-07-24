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Cilt bakımınız için ihtiyacınız olan yalnızca limon

Cilt, saç ya da tırnak bakımınız için kozmetik ürünlerine ayrı ayrı para harcamak zorunda değilsiniz. Cilt sağlığınız için ihtiyacınız olan her şey mutfağınızda gizli...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:53
Cilt bakımınız için ihtiyacınız olan yalnızca limon

Hanımlar her daim saçlarının, ciltlerinin ve tırnakların ışıl ışıl parlamasını arzu eder. Bunun içinse onlarca kozmetik ürününü satın alıp, kullanırlar. Ancak işin uzmanları hanımları içlerinde kimyasalların da bulunduğu bu ürünler yerine doğal yöntemlerin kullanılmasını öneriyor. Peki, güzellik için mutfağımızda gizli olan ürün hangisi? Elbette, C vitamini yönünden zengin olan limon…

İşte, limonun kullanım alanları!

En iyi nemlendirici

Limon antibakteriyel özelliği nedeniyle sağlık için son derece önemlidir. Yarım limonun suyunu sıkıp içerisin ebirkaç damla hindistan cevizi yağı ya da E vitamini yağı ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı nemlendirici olarak ellerinize ve vücudunuza uygulayabilirsiniz.

Dirsekleriniz ışıldayacak

Özellikle kış aylarında dirsekler ve dizler çok fazla kurur. Böyle bir sorun yaşıyorsanız yapmanız gereken çok basit. Limonu ikiye kesin ve yarısını dirseklerinize ve dizinize sürün. Birkaç gün içerisinde pul pul döküntü görünümünde kurtulmuş olursunuz.

Kepek sorununu çözer

Limon ve bal ile hazırlayacağınız macunu saçlarınıza sürdüğünüzde kepeklerden kurtulmuş olursunuz.

Siyah noktalara son

Hanımların birçoğu siyah nokta sorunuyla boğuşur. Gözeneklerinizin pırıl pırıl olmasını istiyorsanız; peelinglere para harcamak zorunda değilsiniz. Karbonat ve limon suyunu karıştırıp bir macun oluşturun. Hazırladığınız macunu sorunlu bölgeye uygulayın. İlk uygulamada bile siyah noktalardan kurtulmuş olacaksınız.

Özgürce gülümseme

Dişlerinizin her zaman ışıl ışıl parlamasını mı istiyorsunuz? Bunun için ihtiyacınız olan biraz karbonat ve birkaç damla limon. İki malzemeyi karıştırıp, diş fırçası yardımıyla dişlerinize uygulayın. Bu yöntemi bir hafta boyunca her gün uyguladığınızda dişleriniz kıskanılacak bir görünüme kavuşacaktır. Elbette, istediğiniz görünüme ulaştıktan sonrada karbonat-limon karışımını haftada birkaç kez uygulamayı unutmayın.

Temiz tırnaklar 

Kim istemez ki ışıldayan tırnaklara sahip olmak. Her gün yarım limonla hem tırnaklarınızı hem de ellerinizi ovabilirsiniz. Bu yöntem ellerinizin ve tırnaklarınız yıllara meydan okumasına yardım edecek.

Dudak bakımı

Kış aylarında sık sık dudak çatlaklarıyla mı uğraşıyorsunuz? Bu sorun için dudak balsamlarından satın almanıza gerek yok. Her gece esmer şeker ve limonu karıştırıp dudaklarınıza sürün. Bu yöntem sayesinde çatlayan, kanayan dudaklarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:53
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