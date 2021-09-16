Cilt bakımında Nar Çekirdeği Yağı

Güzelliğimize doğal yollardan güzellik katmak için esansiyel yağlar son derece etkilidir. Bu yağlardan biri de nar çekirdeği yağı... Nar çekirdeği yağının içindeki besleyici maddeler, cildin gençleşmesine ve hatta selülit oluşumunun önlenmesine yardımcı oluyor.

Nar çekirdeği yağı, adından da anlaşılacağı gibi nar tanelerinin çekirdeklerinden çıkarılan doğal yağdır. Düzenli kullanımda cilde birçok faydası olduğu biliniyor. Nar çekirdeği yağı, cildi besliyor, cildin sıkılaşmasına ve parlaklık kazanmasına yardımcı oluyor. Nar çekirdeği yağı, bulunan pusinik asit sayesinde kolajen üretimini destekliyor. Böylelikle yaşlanmanın gecikmesini sağlıyor. İşte nar çekirdeği yağının faydaları...



Nar çekirdeği yağı kırışıklıkların giderilmesini sağlayabilir.



Cildin daha parlak görünmesine katkıda bulunur.



Cildin elastikiyetini artırır.



Cildin kaybettiği kolajeni ve cilde gerekli olan mineralleri kazandırır.



Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.



Saçlardaki kepek ve kaşıntı sorununu azaltır.



Yaşlanmayı yavaşlatarak etkilerini tersine çevirir.