Cilt bakımı için mısır nişastasının 6 faydası | Mısır nişastası cilt beyazlatma

Mısır nişastası, sağlıklı cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik etmeye ve cildin sağlıklı işleyişini sürdürmeye yardımcı olan A, B1, B2, C Vitamini ve çinko, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir. Mısır nişastasında bulunan vitaminler ve mineraller, sağlıklı cildi teşvik etmeye çalışarak onu cilt bakım tariflerinde önemli bir bileşen haline getirir. VedaOils, Mısır nişastası hakkında aşağıdaki ipuçlarını öğrendikten sonra makyaj için pahalı güzellik ürünlerinizi unutacağınıza bahse girer.

Cilt Bakımı İçin Mısır Nişastasının Faydaları

Mısır nişastası tozu, sağlıklı cildi teşvik edebilen etkili bir üründür. Özellikle cildi yatıştırmak, temizlemek ve korumak için iyidir. Cilt Bakımı için Mısır Nişastasının faydalarından bazıları şunlardır:

Cilt Mayası Enfeksiyonu İçin Mısır Nişastası

Mısır nişastası, cilt maya enfeksiyonunu uzak tutmaya yardımcı olan doğal bir kurutma maddesidir. Mısır nişastası tozunun uygulanması, enfeksiyondan kaynaklanan tahriş ve kaşıntıyı yatıştırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca mayanın büyümesiyle mücadele eden nemi veya teri de kurutur.

Tarif: Maya Enfeksiyonu İçin Mısır Nişastası ve Çay Ağacı Yağı Yatıştırıcı Balsamı

mısır nişastası ve Esans Çay Ağacı Yağı gibi yatıştırıcı balsam, maya enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılır, çünkü mısır nişastası, etkilenen bölgeyi kurutacak bir kurutma maddesi iken, Çay Ağacı Yağı, enfeksiyonu iyileştiren güçlü anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir.

İçindekiler:

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı Çiğ süt

2-3 Çay Ağacı Yağı

1 çay kaşığı Aloe Vera Jeli

Talimatlar:

Mısır nişastası, çay ağacı yağı, süt ve aloe vera jelini bir kasede karıştırın Karışımı bir pamuk top kullanarak enfekte olmuş kısmın üzerine sürün. Etkili sonuçlar için alanı 15 dakika sonra durulayın.

Cilt Kırılması İçin Mısır Nişastası

Mısır nişastası, akne ve sivilcelere neden olan ciltteki fazla yağı emdiği için akneye meyilli ciltler için faydalıdır. Mısır nişastası uygulaması, gözeneklerdeki kir, toz, yağ, pislik vb. kirleri temizlemeye yardımcı olarak salgınları önler.

Yemek tarifi: Cilt Kırılması İçin Mısır Nişastası Yüz Maskesi

Sıkılaştırıcı Mısır Nişastası Yüz maskesi uygulamak, ciltteki toksinleri emerek cildin kırılmasını önlemeye ve sağlıklı görünen bir cilt sağlamaya yardımcı olur.

İçindekiler:

¼ fincan mısır nişastası

2 yemek kaşığı süt

1 yumurta beyazı

Talimatlar:

Küçük bir kapta 1/4 su bardağı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı süt ve 1 yumurta beyazını pürüzsüz olana kadar çırpın. Karışımı yüzünüzde 20 dakika dinlenmeye bırakın. Soğuk suyla iyice durulayın

Cilt Beyazlatma İçin Mısır Nişastası

Mısır nişastası tüm vücudu ve yüzü anında aydınlatmak, beyazlatmak için kullanılır. A vitamini ve koyu lekelerin ve pigmentasyonun silinmesine ve cilt tonunun aydınlatılmasına yardımcı olan demir ve kalsiyum gibi mineraller içerir. Ayrıca hücre yenilenmesini uyarır ve genel cilt sağlığını destekler.

Tarif: Cilt Beyazlatma İçin Mısır Nişastası Maskesi

Mısır nişastası ve bal maskesi, bal cilt için faydalı olan ve koyu lekelerin ve bronzlaşmanın giderilmesine yardımcı olan çeşitli mineraller ve besinler içerdiğinden, yüzün yanı sıra vücudu beyazlatmak için kullanılır.

İçindekiler:

1 Çay Kaşığı Mısır Nişastası.

½ çay kaşığı bal.

4 yemek kaşığı süt.

3 yemek kaşığı esmer şeker

Talimatlar:

Bir kase alın ve mısır nişastası, bal, süt ve esmer şekeri birlikte çırpın. 15 dakika boyunca yüzünüze veya vücudunuza koyun. Soğuk suyla yıkayın.

Cilt Alerjisi İçin Mısır Nişastası

Mısır nişastası, cildi rahatlattığı ve farklı cilt alerjilerini tedavi ettiği için cilt tahrişi için harika bir çözümdür. Güneş yanığı ve ciltteki tahrişi gidermek için kullanılır. Aynı zamanda alerjilerin yavaş yavaş kurumasına ve buna bağlı kaşıntı ve rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olacak etkili bir kurutma maddesidir.

Yemek tarifi: Cilt Alerjisi İçin Mısır Nişastası Kremi

Mısır nişastası yatıştırıcı krem, güneş yanığı, böcek ısırıkları ve tahrişlerden kaynaklanan cilt alerjilerini yatıştırmak için kullanılır. Cildi tahriş etmeden nazikçe iyileştirdiği için hassas ciltler için uygundur.

İçindekiler:

2 yemek kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı gliserin

½ su bardağı distile su

Talimatlar:

Mikrodalgaya uygun bir kapta, tüm malzemeleri birleştirin ve iyice karıştırın. Karışımı kalın ve berrak olana kadar kaynatın. Bunu mikrodalgada otuz saniye arayla karıştırarak yapabilirsiniz. İyice karıştırın ve soğuması için kenara alın. Etkilenen bölgelere uygulayın.

Cilt Mantarı İçin Mısır Nişastası

Mısır nişastası, cildi kurutmaya ve mantar saldırısını önlemeye yardımcı olan A, B1 ve B2 Vitaminlerini içerir. Mısır nişastasının güçlü antioksidan özellikleri Mantarlarla savaşır ve onların büyümesini ve gelişmesini engeller. Ayrıca hücre zarlarına zarar veren diğer serbest radikallerin büyümesini de engeller.

Tarif: Cilt Mantarı İçin Mısır Nişastası ve Zerdeçal Maskesi

Mısır nişastası ve Zerdeçal Maskesi mantar saldırılarına bağlı tahrişi yatıştırmak için kullanılır. Kaşıntıyı azaltır ve cildi etkili bir şekilde rahatlatır.

İçindekiler:

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı Çiğ süt

1/4 çay kaşığı Zerdeçal Tozu

Talimatlar:

Bir kase alın ve mısır nişastası, çiğ süt ve zerdeçal tozunu birlikte çırpın. 20 dakika boyunca etkilenen bölgeye koyun Soğuk suyla yıkayın.

Ciltte Döküntü ve Tahriş İçin Mısır Nişastası

Mısır nişastasındaki yüksek çinko içeriği, kızarıklıkların neden olduğu kaşıntı ve tahrişi gidermeye yardımcı olur. Doğal sakinleştirici özellikleri, cildi yatıştırmaya ve kızarıklıkların neden olduğu iltihaplanmayı, şişmeyi ve kızarıklığı gidermeye yardımcı olur. Mısır nişastası uygulaması kızarıklık ve tahrişten kaynaklanan rahatsızlığı ve rahatsızlığı azaltır.

Tarif: Döküntüler ve Tahriş İçin Mısır Nişastası Toz Alma Tozu

Mısır nişastası tozu vücuttaki nemi kontrol etmeye yardımcı olur. Döküntülere ve rahatsızlığa neden olan teri emmeye yardımcı olan son derece etkili bir emicidir.

İçindekiler:

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 Çay Kaşığı Kabartma Sodası

Talimatlar:

Verilen miktarda Mısır Nişastası ve Kabartma Sodasını bir kaseye ekleyin.

Tozların karışımını iyice karıştırın

Bu tozdan bir tutam alın ve gerektiğinde uygulayın.

Çözüm

Mısır nişastası tozlarının çeşitli cilt problemleri için güvenli ve doğal bir çare olduğu iddia edilmektedir. İnce toz halindeki formu gözenekleri tıkamaz. Bu doğal emicinin uygulanması cildi kurumaya ve yatıştırmaya yardımcı olarak kuru ve taze tutar. Mısır nişastasının Vitamin ve Mineral açısından zengin bileşimi onu etkili bir cilt bakım bileşeni yapar.( credihealth.com)

Mısır nişastası cilt beyazlatma

Nişasta vücudu ve cildi beyazlatmak için kullanılır ve cildi, yüzü ve vücudu beyazlatmak için nişastanın birçok özelliği ve karışımları vardır. Nişasta karışımları yüzün hızlı bir şekilde beyazlamasına yardımcı olur

Yüz için nişasta ve süt karışımı:

Yüz için nişasta ve süt karışımı yüzün rengini açmaya yardımcı olur, cilde tazelik ve canlılık kazandırır ve gençleştirmeye çalışır:

Yüz için nişasta ve süt karışımı için malzemeler:

3 yemek kaşığı süt.

doğal bal kaşığı .

İki yemek kaşığı nişasta.

Yüz için nişasta ve süt karışımı nasıl yapılır?

Yüz iyi temizlenir.

İyi bir karışım elde etmek için malzemeler iyice karıştırılır.

Yüze uygulayın ve kurumaya bırakın.

Daha sonra soğuk suyla yıkayın.

Yüzü aydınlatmak için bu maskeyi haftada bir tekrarlayın.