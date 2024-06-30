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Gündem Çiller'in mevlidine kimler katıldı
Gündem

Çiller'in mevlidine kimler katıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 06:58:00 -
Çiller'in mevlidine kimler katıldı

Eski Başbakan Tansu Çiller, vefat eden eşi Özer Uçuran Çiller için düzenlediği mevlit siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi.

1 Haziran’da hayatını kaybeden Özer Uçuran Çiller için düzenlenen mevlide, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Devlet Bakanı Nurhan Tekinel, eski milletvekili Hasan Peker, eski siyasetçi Hüsamettin Özkan, Turkcell’in eski sahibi Mehmet Emin Karamehmet, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve gazeteci Nazlı Ilıcak gibi isimler katıldı.

 

ÖZER UÇURAN ÇİLLER’IN VEFATI

Özer Uçuran Çiller, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 1 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Çiller’in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve birçok iş insanı katılmıştı.

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