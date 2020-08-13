Çilingiroğlu'ndan aşı açıklaması: Putin yalan söylüyor
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısının başarılı bir şekilde uygulandığını dünyaya ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yalan söylemekle suçladı.
Bütün dünya koronavirüs aşısının bir an önce çıkmasını beklerken, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aşının uygulandığını açıklamış piyasalar büyük bir nefes almıştı.
Amerika'da yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Putin'in sözlerinin doğru olmadığını açıkladı. Çilingiroğlu yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söyliyeceği yalanı söyledi aşıyı bulduk." diyor. Faz 3 çalışmaları bile yapılmadan Rusya Sağlık Bakanı biz faz 3 çaşılmasını aşıyı onayladıktan sonra kullanırken yapacağız diyor. Bakalım ABD için Başkan Donald Trump, başkanlık seçimi uğruna aynısını mı yapacak?" dedi.