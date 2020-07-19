Çilingiroğlu: Kuru muhalefet yapmak isteyen taş kafalılar

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye'deki muhaliflerin tavrını eleştirdi.

Çilingiroğlu,"Rahmetli Süleyman Demirelle Washington DC’ye geldiklerinde konuşmuştuk. O zamanlar ABD’den Türkiye’ye haftada bir iki uçak kalkarken şimdi LA, San francisco, houston, chicago, boston, NY birden fazla. Abi olay şu şımarık çocuklar bebek olur doyumsuz içi nefret kin dolu ukala negatif. Bunu sadece kuru muhalefet yapmak isteyen TAŞ kafalılara söylüyorum. Cumhurbaşkanımız maskesini takmış bizlerde hepimiz takalım dedim. Be kuş beyinli yaratık bunun neresini politika ediyorsun. Senin gibilere aynen bunu söylüyorum geldin yenildin ama hep." diyerek tepki gösterdi.