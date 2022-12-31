Çilingir sofrasını kurdular ama! Alkol masası ölüm masasına dönüştü.

Bir terzi atölyesini işleten Mustafa Y., iddiaya göre ek gelir kaynağı olarak, atölyesinde alkol imal ederek 35-40 TL karşılığında satıyordu. 24 Ekim akşamı atölyede bir grup alkol almaya başladı. Bir grup ise, Gaziosmanpaşa'daki bir metruk evde alkol aldı. İlerleyen saatlerde kendi evlerine dağılan kişiler o akşamdan itibaren birer birer fenalaşmaya başladı.

Terzi dükkânında sahte votka üreterek sattığı, bu yolla ek kazanç sağladığı ortaya çıktı. 24 Ekim'de içilen sahte alkolden Mustafa Y, ağabeyi Kasım Y.(63) ve Tuncer A. hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise komalık oldu. Emniyet'in kurduğu özel ekip, sahte alkolün izini sürdü ve Mustafa Y.'ye etil alkol sattığı öne sürülen Resul K'yi gözaltına aldı.

ACI HABERİ VERDİ, KENDİSİ DE ÖLDÜ

İlk olarak, Gaziosmanpaşa'da ikamet eden Mustafa Y. hastanede öldü. Masada bulunan diğer isimler de sahte alkolün kana karışmasıyla birlikte tek tek hayatını kaybetmeye başladı. Kardeşinin ölüm haberiyle şok olan Kasım Y., acı haberi masada bulunan diğer arkadaşlarına verdi. Ancak ertesi sabah Kasım Y. de hastanede yaşamını yitirdi.

TABUTUN YANINDA FENALAŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

Bir başka ölüm haberi de Mustafa Y.'nin cenaze töreninde yaşandı. Çok sevdikleri arkadaşlarının tabutuna omuz veren aynı gruptaki Tuncer A. saatler sonra fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Takip eden 3 gün içinde grupta bulunanlardan Esat F., Vedat B. de hayatını kaybetti, 2 kişinin ise gözleri tamamen görmez oldu.

ÖLÜM ZİNCİRİNİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Masadakiler kendi ikametlerinde hayatını kaybettiği için olay önce "münferit bir zehirlenme" vakası olarak algılandı. Ancak hastane polislerinin olayı rapor etmesi ardından, ölüm zincirinin gizemini çözmek için özel bir ekip kuruldu. Ölen Tuncer A.'nın evinden ve terzi dükkanında çok sayıda şişe ve alkol ele geçirildi. Ekipler, terzi atölyesinin çevresindeki kahvehane ve bilardo salonlarına müşteri kılığında girerek araştırma yaparken, terzi dükkanına ortak olarak aynı atölyeyi kullanan Bülent Ş.'nin ve sahte alkolle gözlerini kaybeden kişilerin ifadesini aldı.